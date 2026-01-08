ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für Heidelberg Materials auf 260 Euro - 'Buy'
- UBS hebt Kursziel für Heidelberg Materials auf 260 Euro
- Infrastrukturgeschäft in der EU wächst stärker als erwartet
- Positives Bauumfeld unterstützt das Unternehmen 2026
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 230 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Infrastrukturgeschäft in der Europäischen Union (EU) dürfte stärker wachsen als bisher angenommen und das allgemeine Bauumfeld sollte im laufenden Jahr freundlicher sein, schrieb Julian Radlinger in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Heidelberg Materials zeichne sich durch das starke Engagement im europäischen Zementsektor und im US-Infrastrukturbereich aus./edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:17 / GMT
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 227,7 auf Tradegate (08. Januar 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +2,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 40,59 Mrd..
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 255,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -9,89 %/+31,87 % bedeutet.
