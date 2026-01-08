UBS hebt Ziel für Heidelberg Materials auf 260 Euro - 'Buy'

-----------------------

Zu schnell zu viel?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 227,7 auf Tradegate (08. Januar 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +2,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,29 %.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 40,59 Mrd..

Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 255,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -9,89 %/+31,87 % bedeutet.