    ROUNDUP 3

    Zalando schließt Standort Erfurt mit 2.700 Beschäftigten

    • Zalando schließt Logistikzentrum in Erfurt Ende September.
    • 2.700 Beschäftigte betroffen, Gespräche mit Betriebsrat.
    • Gewerkschaft kritisiert fehlende Transparenz vor Weihnachten.
    ROUNDUP 3 - Zalando schließt Standort Erfurt mit 2.700 Beschäftigten
    (neu: Reaktionen von Oberbürgermeister Horn und Verdi)

    ERFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Der deutsche Mode-Versandhändler Zalando schließt Ende September sein Logistikzentrum in Erfurt mit 2.700 Beschäftigten. Das teilte der Dax -Konzern mit Hauptsitz in Berlin mit. Aktuell würden die Beschäftigten über die Pläne informiert.

    Grund ist nach Unternehmensangaben eine Neuausrichtung des konzerneigenen europaweiten Logistiknetzwerks nach der Übernahme des Online-Modehändlers About You im vergangenen Jahr. Die Erfurter Betreibergesellschaft des Standorts und Konzerntochter stelle demnach zum Jahresende den Betrieb ein. Bis zum Schluss für das Logistikzentrum Ende September laufe die Arbeit unverändert weiter.

    Das Unternehmen beginne nun Gespräche mit dem Betriebsrat des Standorts über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan, um den Betroffenen eine Perspektive zu geben, so Pressesprecher Christian Schmidt.

    Zalando-Co-Chef David Schröter signalisierte den Beschäftigten finanzielle Unterstützung. Im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" kündigte er an, der Konzern habe sich auf einen signifikanten Beitrag eingestellt. Ziel sei es, dass möglichst viele Mitarbeiter einen neuen Job finden - beispielsweise am Zalando-Standort in Gießen im benachbarten Hessen, der sich noch im Aufbau befinde.

    "Traurige Nachricht für Wirtschaftsstandort Ostdeutschland"

    Aus der Stadtverwaltung Erfurts hieß es, Zalando sei der größte privatwirtschaftliche Arbeitgeber der Stadt. "Ich bedauere diese Entscheidung zutiefst, vor allem, weil wir keine Chance hatten, sie zu beeinflussen", kritisierte Oberbürgermeister Andreas Horn (CDU). Er hätte sich dringend eine frühere Beteiligung der Stadt gewünscht. "Das ist nicht nur eine traurige Nachricht für Erfurt und Thüringen, sondern auch für den Wirtschaftsstandort Ostdeutschland", so Horn. Ein Krisengespräch mit der Landesregierung sei für Freitag geplant.

    Gewerkschaft: "War sicher schon vor Weihnachten bekannt"

    Die Gewerkschaft Verdi spricht von einem perfiden Vorgehen. Im Dezember hatte Verdi an den Standorten Erfurt und Mönchengladbach zum Streik aufgerufen. Bis heute habe es keinerlei Signal gegeben, dass eine Schließung des Erfurter Standorts überhaupt im Raum stehe, sagte Matthias Adorf, Verdi-Gewerkschaftssekretär Handel in Thüringen.

    "Das war sicherlich vor dem Weihnachtsgeschäft schon bekannt. Das haben die sich wahrscheinlich nicht in der Neujahrsnacht ausgedacht", sagte Adorf. Aus Sicht des Gewerkschaftsvertreters hat der Konzern die Beschäftigten im Dunkeln gehalten, um das wichtige Weihnachtsgeschäft abzusichern. "Statt in den Erhalt der Infrastruktur zu investieren und mit Betriebsrat und Gewerkschaft über Möglichkeiten der Zukunftssicherung des Standortes zu sprechen, schafft Zalando Tatsachen", kritisierte Adorf weiter.

    Logistikzentrum seit rund 16 Jahren

    Das Logistikzentrum Erfurt war 2012 eröffnet worden. Es ist der einzige konzerneigene Logistikstandort in dieser Größe in Ostdeutschland, so Schmidt. Weitere große Logistikzentren betreibt Zalando in Gießen, in Lahr im Schwarzwald und in Mönchengladbach. Insgesamt sollen nach dem geplanten Umbau 14 Logistikzentren in sieben Ländern verbleiben./mse/DP/jha

     

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 25.085 auf Ariva Indikation (08. Januar 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +0,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,64 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -8,80 %/+110,15 % bedeutet.




