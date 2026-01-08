Dieser Tech-Gigant zieht nach 6 Jahren erstmals wieder an Apple vorbei

Alphabet ist nun das zweitwertvollste Unternehmen der Welt. Erstmals seit 2019 liegt der Google-Konzern beim Börsenwert wieder vor Apple. Treiber ist die wachsende Stärke von Alphabet im Wettlauf um künstliche Intelligenz. Die Alphabet-Aktie gewann im vergangenen Jahr 64 Prozent.

Die Alphabet-Aktie legte am Mittwoch nochmals um mehr als zwei Prozent zu. Die Marktkapitalisierung stieg damit auf 3,89 Billionen US-Dollar. Apple kam nach einem Kursrückgang von 0,8 Prozent nur noch auf einen Börsenwert von 3,86 Billionen US-Dollar.

Analysten an der Wall Street sehen deutliche Fortschritte bei Alphabets KI-Modell Gemini. Das System schließe schnell zur Konkurrenz auf, allen voran zu ChatGPT von OpenAI. Das Analysehaus Jefferies rechnet mit spürbaren Effekten im Verbrauchergeschäft.

"Wir gehen davon aus, dass es bis 2026 mehr KI-Vorteile im Verbrauchergeschäft geben wird, da die Downloads der Gemini-App diejenigen von ChatGPT übertreffen und der KI-Modus beziehungsweise die KI-Übersichten zu einer längeren Nutzung führen werden", schrieb die Investmentbank Jefferies in einer Kundenmitteilung. Weiter heißt es:

"Mit robusten Kerngeschäften, sich verbessernden Cloud-Fundamentaldaten und einem sich verstärkenden KI-Produktzyklus sehen wir Google gut positioniert, um seine Gewinne weiter auszubauen."

Zusätzlichen Rückenwind erhofft sich Alphabet von eigenen Tensor-Prozessoren. Mit den maßgeschneiderten Chips will der Konzern die Dominanz von Nvidia im Markt für KI-Rechenleistung angreifen.

Apple gerät dagegen zunehmend unter Druck. Seit der Vorstellung von Apple Intelligence im Jahr 2024 habe der Konzern keine bedeutenden neuen KI-Produkte präsentiert. Im Vergleich zu seinen Wettbewerbern hinke Apple im Rennen um künstliche Intelligenz derzeit hinterher.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



