RBC stuft RYANAIR HLDGS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für den Billigflieger erhöhte Ruairi Cullinane seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2027 und 2028. Dies reflektiere die gestiegenen Flugpreise im dritten Quartal, die gesunkenen Treibstoffkosten sowie eine voraussichtliche einmalige Belastung aufgrund einer Geldstrafe der italienischen Wettbewerbsbehörde, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:48 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 29,45EUR auf Tradegate (08. Januar 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.