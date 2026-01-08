UBS stuft ENEL auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Enel von 8,95 auf 10,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versorger dürfte ein starkes Jahr 2025 hinter sich haben, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen werde seinen Strategieplan für die Jahre 2026 bis 2028 am 23. Februar vorstellen, bei dem unter anderem die Dividendenpolitik und Aktienrückkäufe im Mittelpunkt stehen sollten./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 15:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 9,26EUR auf Tradegate (08. Januar 2026, 11:57 Uhr) gehandelt.
