ANALYSE-FLASH
UBS senkt Saint-Gobain auf 'Sell' und Ziel auf 78 Euro
- UBS stuft Saint-Gobain von "Neutral" auf "Sell" ab.
- Kursziel sinkt von 92 auf 78 Euro, negative Prognose.
- Infrastrukturwachstum in EU übertrifft Erwartungen.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Saint-Gobain von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 92 auf 78 Euro gesenkt. Das Infrastrukturgeschäft in der Europäischen Union (EU) dürfte stärker wachsen als bisher angenommen und das allgemeine Bauumfeld sollte im laufenden Jahr freundlicher sein, schrieb Julian Radlinger in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Verkaufsempfehlung für Saint-Gobain reflektiere seine negativeren Einschätzungen zum Bau privater Häuser und Wohnungen in der EU und den USA sowie zum gewerblichen Baugeschäft in der EU und den daraus resultierenden Gewinneinbußen./edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:17 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie
Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,42 % und einem Kurs von 81,22 auf Tradegate (08. Januar 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Compagnie de Saint-Gobain Aktie um -4,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Compagnie de Saint-Gobain bezifferte sich zuletzt auf 40,19 Mrd..
Compagnie de Saint-Gobain zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +13,16 %/+16,85 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 78 Euro