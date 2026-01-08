UBS senkt Saint-Gobain auf 'Sell' und Ziel auf 78 Euro

-----------------------

-----------------------



Zu schnell zu viel?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,42 % und einem Kurs von 81,22 auf Tradegate (08. Januar 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Compagnie de Saint-Gobain Aktie um -4,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,52 %.

Die Marktkapitalisierung von Compagnie de Saint-Gobain bezifferte sich zuletzt auf 40,19 Mrd..

Compagnie de Saint-Gobain zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +13,16 %/+16,85 % bedeutet.