Streusalz wird in Baumärkten teilweise knapp
- Streusalz und Taumittel in Baumärkten ausverkauft.
- Hohe Nachfrage, Nachschub in 1-2 Tagen verfügbar.
- Umweltschützer warnen vor Schäden durch Streusalz.
BORNHEIM/SOLTAU (dpa-AFX) - Wegen des Winterwetters und vielerorts starkem Schneefall sind Streusalz und andere Taumittel in zahlreichen Baumärkten vorübergehend ausverkauft. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei großen Baumarktketten.
"Regional haben wir teilweise eine stark erhöhte Nachfrage nach Streugut. Je nach Schnee- und Glättesituation ist derzeit kein Streugut mehr in einzelnen Märkten verfügbar", sagte ein Sprecher von Hornbach. Die Liefersituation sei jedoch gut. Nachschub komme je nach Markt und Region entweder noch am selben Tag oder innerhalb der nächsten ein bis zwei Tage.
Ein hohes Kundeninteresse verzeichnet auch die Baumarktkette Hagebau. Bereits nach einer Woche erreiche der Umsatz im Bereich Streusalz fast das Niveau des gesamten Vorjahresmonats, sagte eine Sprecherin. Andere Streumittel, Schneeschaufeln und -schieber sowie Schlitten werden aktuell ebenfalls stark nachgefragt.
Baumärkte bieten auch alternative Streumittel
Auch Obi, Bauhaus und Toom melden bundesweit eine deutlich erhöhte Nachfrage nach entsprechenden Artikeln. Jörn Brüningholt vom Baumarktverband BHB gibt dennoch Entwarnung. "Von einer Versorgungsnotlage sind wir derzeit weit entfernt."
Kundinnen und Kunden wird geraten, sich auf den Internetseiten der Baumärkte oder telefonisch über die Verfügbarkeit der Bestände zu informieren. Produkte wie Streusalz sind zudem in den Onlineshops der Ketten bestellbar. Als Alternative ließen sich unter anderem Calciumchlorid-haltige Taumittel, Splitt oder Fugen- und Spielsand nutzen, heißt es.
Umweltschützer warnen vor dem Einsatz von Streusalz
Die Umweltorganisation BUND warnt, Streusalz schade Böden, Pflanzen, Tieren und Gewässern. Auch Splitt und Granulat sollten vermieden werden, weil sie giftige Substanzen wie Arsen, Blei oder Quecksilber enthalten könnten.
Die Umweltschützer raten Hausbesitzern bei Eis und Glätte stattdessen zu Sand, Kies, Sägespänen oder umweltzertifiziertem Streugut. Empfohlen werden Mittel mit dem Zeichen "Blauer Engel".
In einigen Bundesländern ist der Einsatz von Streusalz untersagt. In Hamburg wurde das Verbot wegen der extremen Wetterlage vorübergehend aufgehoben./cr/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 12,28 auf Tradegate (08. Januar 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um +0,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,37 %.
Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,20 Mrd..
K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -18,63 %/-26,77 % bedeutet.
Mache Dich frei von Shortsqueeze-Fantasien. Die werden hier nicht kommen.
Video habe ich mir angesehen. Meine Bewertung ist, es sind keine Überraschungen zu erwarten.
- ein paar Cents Dividende 2025+2026 (vermutlich kein Spielraum für ARP)
- wenig Kursperspektiven (Kalipreise seitwärts erwartet)
- weiterhin Bethune nur bei 50% (4 Mio-Tonenn max, aktuell 2 Mio-Tonnen, nur ca. 150T Steigerung pro Jahr!)
- fast der ganze freie Cashflow geht in Werra 2060 wobei man die Hose nicht runterlassen wollte, wie viel reine Umweltschutzinvestitionen ohne produktiven Mehrwert sind. Ich vermute die liegen bei mehr als der Hälfte.)
