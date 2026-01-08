AKTIE IM FOKUS
Mutares konsolidiert nach Erholung - Portfolio-Transaktionen
- Mutares-Aktien nach Rally wieder im Minus.
- Größte Übernahme in Firmengeschichte angekündigt.
- Verkauf von Kalzip an Tremco bekannt gegeben.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Mutares haben am Donnerstag nur anfangs an ihre jüngste Erholungsrally angeknüpft. Die Ankündigungen einer größeren Übernahme sowie des Verkaufs eines Portfoliounternehmens lieferten am Ende keine frischen Impulse. Seit Mitte November hatten Mutares in der Spitze mehr als ein Drittel an Wert gewonnen, nun machten Anleger erst einmal Kasse.
Im Xetra-Handel rutschten die Titel am Donnerstag nach dieser Rally und zunächst leichten Kursgewinnen auf ein weiteres Hoch seit Juli mit zwei Prozent ins Minus. Es fehlte der Schwung, um erstmals seit Monaten die 32-Euro-Marke zu knacken.
Mutares kündigte am Morgen zunächst seinen größten Neuerwerb in der Firmengeschichte an. Die Beteiligungsgesellschaft will ihr Spezialchemie- und Materialgeschäft mit Geschäftsteilen des saudi-arabischen Chemie- und Metallkonzerns Sabic kräftig ausbauen. Für umgerechnet rund 384 Millionen Euro kauft Mutares den Geschäftsbereich Engineering Thermoplastics (ETP) in Amerika und Europa.
Im Laufe des Vormittags wurde dann noch der Verkauf der Portfoliogesellschaft Kalzip GmbH an die Tremco Construction Products Group gemeldet./tih/ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie
Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,99 % und einem Kurs von 31,25 auf Tradegate (08. Januar 2026, 12:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um +7,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,98 %.
Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 667,56 Mio..
mutares zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,5500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +17,27 %/+48,97 % bedeutet.
Kauf von mall.hr und mimovrste.com
- Die Qualität der Plattformen entsprach wohl nicht den Erwartungen von Allegro und auch das Einkaufsverhalten der Menschen aus den neuen Ländern unterschied sich von dem, der bisherigen Kunden in Polen. So seien etwa Tschechen konservativer und würden ihre Gewohnheiten viel langsamer anpassen als jene Kunden in Polen
- Es wurden „hunderte Millionen Złoty“ (4 Złoty = 1 Euro) an Integrationskosten investiert. Die Integration gestaltete sich schwieriger als erwartet und gilt bei mall.hr (Kroatien) und mimovrste.com (Slowenien) als gescheitert
- Das Geschäftsmodell wurde und wird von „1P“ (Direktverkauf) auf „3P“ (Betrieb der Plattform mit externen Verkäufern) umgestellt. Dadurch gingen die Umsätze zunächst deutlich zurück
- Die beiden verkauften Plattformen schrieben in den ersten 9 Monaten 2025 einen Verlust von rund 5,7 Mio. Euro
- Die Infrastruktur soll veraltet sein oder nicht passen und damit zu den Verlusten beitragen. Dominik Rożko (Head of Mutares Poland) möchte entsprechend in einer ersten Phase das „IT-Ökosystem“ anpassen
- Weiter plant Dominik Rożko von Mutares mit neuen Partnern in neue Segmente vorzudringen
So bereinigt Allegro sein Portfolio und gibt zunächst die zwei kleinsten und am weitesten von Polen entfernen Plattformen weiter. Es entsteht für Allegro ein Entkonsolidierungsverlust von 56 Mio. Euro.
Quellen:
https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/allegro-sprzedaje-swoja-dzia…
Würdigungen dieses Zukaufs? Quelle von heute:
Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb von Mimovrste, Mall.hr und dedizierten IT-Ressourcen der Allegro Group
- Marktführendes, technologieorientiertes E-Commerce-Unternehmen mit nachweislicher Erfolgsbilanz
- Plattform-Akquisition zur Stärkung des Segments Goods & Services
- Umsatz von rund EUR 100 Mio.
- Closing voraussichtlich in Q1 2026
Buy and Build......auch kleinere Einzelteile können dann in einem klug aufgebauten Verbundkonzern massiveren Mehrwert schaffen, und damit auch en Exitpreis für uns Investierte befeuern.