    Mutares konsolidiert nach Erholung - Portfolio-Transaktionen

    • Mutares-Aktien nach Rally wieder im Minus.
    • Größte Übernahme in Firmengeschichte angekündigt.
    • Verkauf von Kalzip an Tremco bekannt gegeben.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Mutares haben am Donnerstag nur anfangs an ihre jüngste Erholungsrally angeknüpft. Die Ankündigungen einer größeren Übernahme sowie des Verkaufs eines Portfoliounternehmens lieferten am Ende keine frischen Impulse. Seit Mitte November hatten Mutares in der Spitze mehr als ein Drittel an Wert gewonnen, nun machten Anleger erst einmal Kasse.

    Im Xetra-Handel rutschten die Titel am Donnerstag nach dieser Rally und zunächst leichten Kursgewinnen auf ein weiteres Hoch seit Juli mit zwei Prozent ins Minus. Es fehlte der Schwung, um erstmals seit Monaten die 32-Euro-Marke zu knacken.

    Mutares kündigte am Morgen zunächst seinen größten Neuerwerb in der Firmengeschichte an. Die Beteiligungsgesellschaft will ihr Spezialchemie- und Materialgeschäft mit Geschäftsteilen des saudi-arabischen Chemie- und Metallkonzerns Sabic kräftig ausbauen. Für umgerechnet rund 384 Millionen Euro kauft Mutares den Geschäftsbereich Engineering Thermoplastics (ETP) in Amerika und Europa.

    Im Laufe des Vormittags wurde dann noch der Verkauf der Portfoliogesellschaft Kalzip GmbH an die Tremco Construction Products Group gemeldet./tih/ajx/mis

    mutares

    -3,07 %
    +7,32 %
    +11,98 %
    +7,86 %
    +24,76 %
    +61,41 %
    +114,17 %
    +88,04 %
    +242.592,31 %
    Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,99 % und einem Kurs von 31,25 auf Tradegate (08. Januar 2026, 12:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um +7,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 667,56 Mio..

    mutares zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,5500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +17,27 %/+48,97 % bedeutet.




    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Mutares' jüngste Zukäufe (Mimovrste/Mall.hr, Greer Steel) und ihre Bedeutung für Kurs, Bewertung und Fundamentaldaten. Diskutiert werden Umsatzgrößen (u. a. rund €100 Mio. für Mimovrste, Schätzungen 6–20 Mio. USD für Greer), Margenrisiken im E‑Commerce, Buy‑and‑Build‑Synergien, erwartete Exit‑Multiples und eher begrenzte kurzfristige Kurswirkung sowie Profitabilitätskennzahlen pro Mitarbeiter.
