    Aegis stärkt gemeinsam mit seinem Partner Pixii Americas Kanadas Telekommunikationsinfrastruktur und steht bereits mit einem der drei führenden Betreiber im Gespräch

    Vancouver BC, Kanada – 8. Januar 2026 / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. („Aegis“) (CSE: QESS | OTCQB: QESSF | FWB: JG6) freut sich, eine Partnerschaft mit der kanadischen Firma Pixii Americas Inc. bekannt zu geben, die der Bereitstellung von fortschrittlichen Batterielösungen für den Telekommunikationssektor dient. Wir stehen aktuell in Gesprächen mit einem der drei führenden kanadischen Telekommunikationsanbietern, dessen Netzinfrastruktur wir mit einer zuverlässigen, leistungsstarken Batterietechnologie unterstützen wollen.

     

    Während der CES-Woche in Las Vegas wird Dr. Ramtin Rasoulinezhad, Director of Innovation and Technology von Aegis, an der Konferenz teilnehmen und neben Malahat Battery Technologies Kontakte mit Lieferanten und potenziellen Partnern knüpfen. Gemeinsam wollen sie zum Ausbau des Aegis-Portfolios beitragen, um den Versorgungs- und Verteidigungssektor Kanadas zu unterstützen. Darüber hinaus wird sich Ramtin gemeinsam mit einigen unserer Partner aktiv an den Quantum-Podiumsdiskussionen beteiligen.

     

    „Diese Zusammenarbeit ist der Schlüssel zur Erschließung der nächsten Generation von Energielösungen“, so Dr. Rasoulinezhad. „Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern bei CES sowie großartigen Partnerfirmen wie Pixii Americas Inc. wollen wir Innovationen vorantreiben, die sowohl die Versorgungsinfrastruktur als auch die Verteidigungskompetenz Kanadas stärken.“

     

    Über Pixii Americas Inc.

     

     

    Pixii Americas Inc. ist führend in der Bereitstellung innovativer Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) und trägt damit zur Stärkung einer sicheren und nachhaltigen Energiezukunft bei. Mit unserem nordamerikanischen Hauptsitz in Littleton (Colorado) verfügen wir über ein jahrzehntelanges Erfahrungsspektrum in den Bereichen Energieumwandlung, modulares Design und fortschrittliches Energiemanagement und werden so den sich wandelnden Anforderungen des Energiespeichersektors gerecht. Pixii ist stolz darauf, den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards verpflichtet zu sein. www.pixii.com

