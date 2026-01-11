Vom KI-Nachzügler zur Nummer eins: Googles überraschende Aufholjagd

Innerhalb weniger Tage führte das Modell die Leistungsrankings der Plattform LM Arena an, verbreitete sich rasant in sozialen Netzwerken und übertraf die internen Nutzungserwartungen deutlich. Bereits im September wurde die Gemini-App von Google zur meistgeladenen App im App Store von Apple.

In den frühen Morgenstunden eines Augusttages lud eine Projektmanagerin bei Google ein neues KI-Modell auf eine Plattform, die künstliche Intelligenz miteinander vergleicht. Naina Raisinghani arbeitete an einem Produkt aus dem DeepMind-Labor. Für den Upload benötigte sie einen Namen. Es war 2:30 Uhr, niemand war erreichbar, also erfand sie kurzerhand einen: Nano Banana.

Gemini zieht an der Konkurrenz vorbei

Zwei Monate später folgte der nächste Schritt. Google stellte sein bislang leistungsfähigstes Gemini-Modell vor, das Wettbewerber überholte und sich an die Spitze der KI-Chatbots setzte. Damit zog der Alphabet-Konzern an OpenAI vorbei, dessen ChatGPT zuvor den Markt und die öffentliche Wahrnehmung dominiert hatte.

Der Rückblick des Wall Street Journals zeigt: Google profitierte von mehreren strategischen Weichenstellungen der vergangenen Jahre. Der Konzern konnte auf tiefe wissenschaftliche Wurzeln zurückgreifen, hatte früh Milliarden in eigene Recheninfrastruktur investiert und in den vergangenen Jahren Führungsstrukturen angepasst, um schneller experimentieren zu können. Zugleich gelang es dem Unternehmen, sein zentrales Suchgeschäft vorerst gegen den Aufstieg von Chatbots abzusichern.

Vorsicht als Bremsklotz

Lange hatte Google gezögert, eigene Chatbots aggressiv auf den Markt zu bringen. Interne Bedenken über Sicherheit, Verzerrungen und falsche Informationen spielten dabei eine zentrale Rolle. Julia Winn, frühere Mitarbeiterin von Google Brain, sagte, in frühen Tests habe man Modelle leicht zu problematischen Antworten verleiten können. "Diese Risiken hat Google deutlich ernster genommen als jeder andere Ort, an dem ich gearbeitet habe", sagte sie.

Diese Vorsicht führte intern zu Spannungen. Einige Forscher verließen das Unternehmen, während OpenAI im November 2022 ChatGPT veröffentlichte. Innerhalb von fünf Tagen meldeten sich 1 Million Nutzer an. Google wirkte plötzlich überholt.

Im Februar 2023 reagierte Google mit dem Chatbot Bard. Der Start misslang. In einem Werbevideo gab Bard eine falsche Antwort zum James-Webb-Weltraumteleskop. Die Aktie von Alphabet fiel daraufhin um 8 Prozent. Gleichzeitig wuchs intern der Druck, schneller zu liefern.

Forschung, Führung und Rechenleistung

Google vereinte seine KI-Teams von Brain und DeepMind. Jeff Dean, Demis Hassabis und Manager James Manyika präsentierten dem Alphabet-Vorstand einen Plan für ein neues Spitzenmodell. Anders als OpenAI musste Google dafür kein externes Kapital aufnehmen, sondern konnte die Entwicklung aus laufenden Gewinnen finanzieren.

Ein entscheidender Vorteil lag in der Hardware. Google entwickelt seit Jahren eigene KI-Chips, sogenannte Tensor Processing Units, die weniger Energie verbrauchen als herkömmliche Prozessoren. Diese frühe Investition senkt heute die Kosten für den Betrieb großer Modelle erheblich.

Suche unter neuem Druck

Parallel begann Google, seine Suchmaschine grundlegend umzubauen. Das Projekt Magi sollte Antworten liefern, wenn Informationen nicht auf einer einzelnen Webseite zu finden sind. Liz Reid, Chefin der Google-Suche, sagte: "Menschen nutzen die Suche nicht nur, sie verlassen sich auf sie."

Google führte zunächst KI-Zusammenfassungen ein und später einen KI-Modus, der Suchanfragen dialogartig beantwortet. Laut Unternehmen begannen Nutzer daraufhin, komplexere Fragen zu stellen.

Marktreaktionen und neue Dynamik

Im November übertraf Gemini ChatGPT in mehreren Leistungstests. Die Aktie von Alphabet reagierte positiv. OpenAI konterte mit einer neuen, stärkeren Version von ChatGPT, die weiterhin deutlich mehr Nutzer zählt.

Bis Oktober erreichte Gemini mehr als 650 Millionen monatliche Nutzer. Die Einführung von Gemini 3 führte erneut zu Engpässen bei der Rechenleistung. Googles eigene Chips, zuletzt das Modell Ironwood, halfen dabei, die Kosten zu senken.

Berichte des Wall Street Journal, wonach Google Gespräche führte, um Meta eigene KI-Chips im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar zu verkaufen, sorgten auch an den Kapitalmärkten für Bewegung. Die Aussicht, dass ein führender KI-Entwickler wie Meta künftig verstärkt auf Googles selbst entwickelte Prozessoren setzen könnte, verunsicherte Investoren von Nvidia, dem bislang dominierenden Anbieter von KI-Hardware. Die Nvidia-Aktie gab an diesem Tag um 7 Prozent nach. Für Google unterstrichen die Gespräche hingegen, dass sich die jahrelangen Investitionen in eigene Chips nicht nur für den internen Betrieb auszahlen, sondern zunehmend auch als potenzielles externes Geschäftsfeld wahrgenommen werden.

Ein selbstbewusster Jahresausklang

In einer internen Mitteilung im Dezember schrieb Konzernchef Sundar Pichai:

"Wir beenden 2025 in einer großartigen Position."

Der Weg dorthin war geprägt von Vorsicht, Rückschlägen und internen Konflikten. Doch am Ende zeigt sich, dass Geduld, Kapital und Rechenleistung im KI-Wettlauf entscheidend bleiben.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion