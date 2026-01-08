    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Leichte Verluste - Anleger werden vorsichtiger

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Aktienmärkte geben leicht nach, EuroStoxx -0,3%
    • Saint-Gobain und Ölwerte unter Druck, negative Berichte
    • Bankensektor stark, BNP Paribas +2,3% nach Hochstufung
    Aktien Europa - Leichte Verluste - Anleger werden vorsichtiger
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag leicht nachgegeben. Sie folgten damit mäßigen Vorgaben aus den USA und aus Asien. Der EuroStoxx 50 sank am Mittag um 0,3 Prozent auf 5.905.85 Punkte.

    Außerhalb des Euroraums ging es ebenfalls leicht nach unten. Der britische Leitindex FTSE 100 fiel um 0,3 Prozent auf 10.017,99 Zähler. Der Schweizer SMI sank um 0,13 Prozent auf 13.306,57 Punkte.

    Damit etablierte sich an den Märkten nach den Gewinnen zum Jahresbeginn mehr und mehr eine abwartende Haltung. Dies gilt um so mehr, als wichtige Daten anstehen. "Der Fokus richtet sich nun auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag", hieß es in einem Kommentar von Index Radar. "Übergeordnet bleiben Themen wie Grönland oder Taiwan Unsicherheitsfaktoren, die jederzeit Volatilität freisetzen können."

    Zu den schwächeren Sektoren gehörten die Bauwerte. Saint-Gobain verloren 3,6 Prozent, nachdem die UBS den Wert von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 92 auf 78 Euro gesenkt hatte. Die Verkaufsempfehlung für Saint-Gobain reflektiere negativere Einschätzungen zum Bau privater Häuser und Wohnungen in der EU und den USA sowie zum gewerblichen Baugeschäft in der EU, hieß es zur Begründung.

    Auch Ölwerte gehörten zu den Verlierern. Die Aktien von Shell verloren nach einem enttäuschenden Zwischenbericht zur Produktion über zwei Prozent. Die Analysten der RBC sprachen von einem harten Jahresende für den Ölkonzern. Die Schätzungen für Gewinn und Cashflow dürften unter Druck kommen.

    Durchwachsene Signale gab es von britischen Einzelhändlern. Tesco verloren 5,3 Prozent. Die Analysten von Jefferies sprachen von in Teilen enttäuschenden Qaurtalsumsatzzahlen. AB Foods brachen nach einem schwachen Zwischenbericht sogar um über elf Prozent ein. Marks & Spencer stiegen dagegen um 1,4 Prozent. Die Analysten der Deutschen Bank verwiesen auf die besser als erwartete Margenentwicklung im Rahmen der jüngsten Zahlen.

    Besser entwickelte sich der Bankensektor, wo BNP Paribas um 2,3 Prozent kletterten. Die Analysten der UBS hatten die Aktie von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 77,40 auf 103,00 Euro angehoben. Mit einem Abschlag von 32 Prozent zum europäischen Bankensektor erscheine die Aktie des französischen Geldhauses angesichts des Kapitalaufbaus und des prognostizierten Gewinnwachstums von 50 Prozent im Zeitraum 2025 bis 2028 zu günstig, so die Begründung./mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,11 % und einem Kurs von 22,40 auf Tradegate (08. Januar 2026, 12:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um -1,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 170,46 Mrd..

    Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4405. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,71GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 3.600,00GBP was eine Bandbreite von +0,07 %/+11.908,01 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    dpa-AFX
