Intel: Anleger feiern neue KI-Chips – Aktie mit zweistelligen Kursgewinnen

Die Aktie von Intel ist mit einem saftigen Plus von mehr als 15 Prozent ins neue Jahr gestartet. Allein am Mittwoch legten die Papiere um 6,5 Prozent zu. Auslöser ist eine strategische Doppelbotschaft: eine ambitionierte Rückkehr in den Gaming-Markt – und ein klares Vertrauenssignal von der Analystenseite. Melius Research stuft den Halbleiterkonzern von Hold auf Buy hoch und erhöht zugleich das Kursziel auf 50 US-Dollar. Das impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 27 Prozent.

Anleger honorieren vor allem Intels Vorstoß bei mobilen Gaming-Plattformen. Mit der neuen Panther-Lake-Architektur (Core Ultra Serie 3) und dem 18A-Fertigungsverfahren greift Intel den bislang von AMD dominierten Markt für Gaming-Handhelds direkt an. Der Fokus auf Effizienz, integrierte Grafikleistung und speziell zugeschnittene Chips für tragbare Geräte trifft den Nerv einer wachsenden Nische – und nährt die Hoffnung auf Marktanteilsgewinne.

Der Rückenwind kommt nicht nur aus dem Produktportfolio. Melius-Analyst Ben Reitzes verweist auf strukturelle Fortschritte im Foundry-Geschäft. Besonders die Perspektiven rund um den 14A-Knoten, der 2027 erwartet wird, erhöhen aus seiner Sicht die Attraktivität der Aktie. In den kommenden Jahren könnten große Kunden die Fertigung in den USA ernsthaft prüfen, was sich positiv auf Auftragslage und Buchwert auswirken dürfte.

Nach einem Plus von 84 Prozent im Jahr 2025 – deutlich mehr als der S&P 500 – sehen Investoren nun neue Fantasie. Die Kombination aus Kursmomentum, klarer Kaufempfehlung und einer glaubwürdigen Technologie-Story könnte der Intel-Aktie weiteren Schub verleihen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,53 $ , was einem Rückgang von -10,02% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer