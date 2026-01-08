    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPLANETHIC GROUP AktievorwärtsNachrichten zu PLANETHIC GROUP
    Planethic Group sichert sich Mindestabnahme für US-Produktion durch seinen strategischen Partner Jindilli Beverages

    Foto: Geilert - picture alliance

    Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

    Ludwigsfelde (IRW-Press/08.01.2026) - Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

    Ludwigsfelde, den 8. Januar 2026 - Der Vorstand der Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ("Gesellschaft" oder "Planethic") (WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) hat den Rahmenvertrag mit Jindilli Beverages Inc. ("Jindilli") vom 14. Mai 2025 im Hinblick auf verbindliche Mindestbestellmengen erweitert.

    Jindilli verpflichtet sich, im ersten vollen Betriebsjahr der US-Produktionsanlage von Mililk ein Mindestvolumen von insgesamt 10 Millionen Litern und im Folgejahr 50 Millionen Liter abzunehmen. Die Belieferung soll stufenweise mit Hafer-, Mandel- und - nach Abschluss der Entwicklungsarbeiten - Sojamilch erfolgen. Nach Erreichen der anfänglichen Volumenziele sollen neue Abnahmemengen sowie ein langfristiger Liefervertrag verhandelt werden.

    Die vereinbarten Mindestbestellmengen sind eine wesentliche Voraussetzung für den Aufbau einer Mililk-Produktionsstätte in den USA. Der erste US-Produktionsstandort im Mittleren Westen soll innerhalb von drei bis vier Monaten ausgestattet und in Betrieb genommen werden.

    Die Vereinbarung stärkt die strategische Position der Planethic Group AG im US-Markt und schafft die Grundlage für nachhaltiges, skalierbares Wachstum.

    Kontakt Unternehmen:

    Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG)
    An den Kiefern 7
    14974 Ludwigsfelde
    Telefon: +49 (0)30 2936378 0
    E-Mail: IR@planethic.de

    Kontakt Investor Relations:
    Karsten Busche (IR-Berater)
    Telefon: +49 (0) 30 2936378 0
    E-Mail: IR@planethic.de

    (Ende)

    Aussender: Planethic Group AG
    Adresse: An den Kiefern 7, 14974 Ludwigsfelde
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Karsten Busche
    Tel.: +49 30 2936378-0
    E-Mail: ir@planethic.de
    Website: www.planethic.de

    ISIN(s): DE000A254NF5 (Anleihe), DE000A3E5ED2 (Aktie)
    Börsen: Regulierter Markt in Tradegate; Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin



    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
