    Fortuna berichtet über seine Fortschritte beim Aktienrückkaufprogramm

    Fortuna berichtet über seine Fortschritte beim Aktienrückkaufprogramm
    Vancouver, 8. Januar 2026: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) (- https://www.commodity-tv.com/play/fortuna-mining-ceo-on-strong-q3-resu ... -) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom Dienstag, 23. Dezember 2025, bis Mittwoch, 7. Januar 2026, im Rahmen seines normalen Emissionsangebots (NCIB) insgesamt 1.700.000 Stammaktien auf dem offenen Markt der New Yorker Börse zurückgekauft hat. Die Aktien wurden zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 10,01 Dollar pro Aktie für einen Gesamtbruttobetrag von 17.019.894 Dollar ohne Maklergebühren erworben. Alle zurückgekauften Aktien werden eingezogen. Bis heute hat Fortuna etwa 11 Prozent der 15.347.999 Aktien zurückgekauft, die im Rahmen des NCIB genehmigt wurden (siehe Pressemitteilung von Fortuna vom 30. April 2025).

     

    Fortunas organisches Wachstum in Westafrika schreitet in mehreren Bereichen weiter voran. In Diamba Sud sind die ersten Arbeiten im Gange, die Ingenieurs- und Beschaffungsaktivitäten schreiten voran und der erste Spatenstich für das neue Unterkünftelager wurde gesetzt. Gestützt auf die robusten wirtschaftlichen Ergebnisse der PEA (siehe Pressemitteilung von Fortuna vom 15. Oktober 2025) treibt das Unternehmen eine Machbarkeitsstudie voran, die für das zweite Quartal 2026 geplant ist, und macht folgende Fortschritte:

     

    -          Fortsetzung des Programms für die ersten Arbeiten, um das Risiko für den Ausführungsplan vor der vollständigen Erschließung wesentlich zu verringern.

    -          Erlangung der Genehmigung der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (ESIA) im ersten Quartal 2026.

    -          Beantragung und Erhalt einer Abbaugenehmigung vor Ablauf der Explorationsgenehmigung im Juni 2026, um Diamba Sud für eine bald darauf folgende Bauentscheidung zu positionieren.

     

    In Séguéla wird derzeit eine Machbarkeitsstudie zur Erweiterung der Verarbeitungsanlage durchgeführt, um Optionen zur Unterstützung des langfristigen Produktionswachstums zu evaluieren, das durch die fortlaufende Ressourcenerweiterung vorangetrieben wird, einschließlich der möglichen zukünftigen Einbeziehung der unterirdischen Mineralisierung der Lagerstätte Sunbird in den Abbauplan.

