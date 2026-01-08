Argyle Resources schließt 2.287 Meter umfassende Bohrkampagne auf dem Siliziumdioxidprojekt Lac Comporté ab

Calgary – 8. Januar 2026 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME0) („Argyle“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update zu seiner vor Kurzem abgeschlossenen Diamantbohrkampagne auf dem Siliziumdioxidprojekt Lac Comporté in der Region Bas-Saint-Laurent in der kanadischen Provinz Quebec bereitzustellen.

Das Programm 2025 konnte an 23 Tagen im Dezember effizient abgewickelt werden, wobei trotz der schwierigen winterlichen Witterung und der logistischen Einschränkungen im Schnitt 104 Meter pro Tag und damit insgesamt 2.287 m gebohrt wurden. Die Kampagne zielte erfolgreich auf zwei nach West-Nordwesten streichende, mehrere Kilometer umfassende Quarziteinheiten ab, die zuvor anhand von Gehalten von bis zu 98 % SiO₂ an der Oberfläche als vorrangige Ziele identifiziert wurden. Alle Kernproben werden derzeit für die Überstellung an das Labor vorbereitet und die vollständigen Analyseergebnisse werden für Anfang des ersten Quartals 2026 erwartet.

Die Kampagne zielte erfolgreich auf zwei nach West-Nordwesten streichende, mehrere Kilometer umfassende Quarziteinheiten ab, die im Zuge des Feldprogramms im Sommer 2025 ermittelt wurden. Diese Einheiten weisen eine Mächtigkeit von mehreren Metern auf und lieferten Gehalte von bis zu 98 % SiO₂ an der Oberfläche. Bei der ersten visuellen Erfassung des NQ-Bohrkerns wurden bedeutende Quarzitabschnitte verzeichnet (Abbildung 2), diese visuellen Einschätzungen müssen jedoch im Labor verifiziert werden.

Jeffrey Stevens, CEO von Argyle Resources, sagt dazu: „Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Abschluss unserer Bohrkampagne 2025 auf dem Siliziumdioxidprojekt Lac Comporté. Wir sehen der Veröffentlichung der entsprechenden Ergebnisse entgegen und bemühen uns um die weitere Steigerung des Unternehmenswerts für unsere Aktionäre und unsere Stakeholder in der Region Bas-Saint-Laurent in Quebec.“

Abbildung 1: Geologische Karte des Konzessionsgebiets Lac Comporté mit der räumlichen Verteilung der Bohrlöcher 2025.

Abbildung 2: Geologische Karte mit den 2025 absolvierten Bohrlöchern. Die visuellen Einschätzungen durch die Geologen könnten sich von den endgültigen Analyseergebnissen aus dem Labor unterscheiden.

Tabelle 1: Bohrlochkoordinaten

Bohrloch-Nr. Azimut (°) Neigung (°) Länge (m) UTME UTMN LC-25-01 310 -45 150,00 420737 5298324 LC-25-02 270 -45 228,00 420596 5298048 LC-25-03 210 -45 198,00 420988 5297917 LC-25-04 230 -45 198,00 420785 5297993 LC-25-05 195 -45 198,00 421242 5297824 LC-25-06 190 -45 196,00 421408 5297697 LC-25-07 200 -45 159,00 421149 5297613 LC-25-08 200 -45 189,00 421675 5297616 LC-25-09 230 -45 240,00 421690 5297512 LC-25-10 220 -45 120,00 421846 5297479 LC-25-11 185 -45 210,00 422062 5297320 LC-25-12 230 -45 201,00 422349 5297183

Qualifizierter Sachverständiger

George Yordanov, P.Geo., Direktor des Unternehmens und ein „qualifizierter Sachverständiger“ im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Argyle Resources Corp.

Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorationsunternehmen, dessen Geschäftsbereich den Erwerb, die Exploration, das Abstecken und die Evaluierung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen in Nordamerika umfasst. Zusätzlich zum Projekt Saint Gabriel hält das Unternehmen derzeit eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an der Graphitkonzession Frenchvale in Nova Scotia, Kanada, und besitzt 100 % der Anteile an den Quarzit-Siliziumdioxid-Projekten Pilgrim Islands, Matapedia und Lac Comporté in der kanadischen Provinz Québec. Argyle ist eine Forschungspartnerschaft mit dem National Institute of Scientific Research (INRS) – einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Québec finanziert wird – eingegangen, um Explorationsprogramme in seinen Siliziumdioxidprojekten durchzuführen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary in der kanadischen Provinz Alberta.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Argyle erwartet, glaubt oder vorhersieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu gehören unter anderem Aussagen zu Explorationsergebnissen, potenziellen Mineralisierungen und der Erschließung der Konzessionsgebiete des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf solche Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Argyle Resources Corp. keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulierungsorgan übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulierungsorgan übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

