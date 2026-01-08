Zwei neue Energie-Riesen in Europa: Galp und Moeve vor Mega-Deal

Der portugiesische Energiekonzern Galp und das spanische Erdölwirtschaftsunternehmen Moeve teilten am Donnerstag mit, dass sie in Verhandlungen über die Zusammenlegung der Downstream-Aktivitäten stehen, um führende europäische Energie- und Mobilitätsplattformen zu schaffen. Im Rahmen einer unverbindlichen Vereinbarung sollen dabei mit "Retailco" und "Industrialco" zwei führende Energieunternehmen entstehen.

"Retailco" soll 3500 Tankstellen vor allem in Spanien und Portugal betreiben und zu gleichen Teilen den beiden Partnern gehören. "Industrialco" soll die drei Raffinerien der Konzerne umfassen, wobei Moeve die Mehrheit und Galp in etwa 20 Prozent halten soll. Eine mögliche Einigung wird bis Mitte 2026 erwartet.