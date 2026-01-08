Abschluss bis Mitte 2026
Zwei neue Energie-Riesen in Europa: Galp und Moeve vor Mega-Deal
Galp und Moeve planen die Fusion ihrer Downstream-Sparten. Ein Abschluss soll bis Mitte 2026 erfolgen. Die Galp-Aktie ist am Donnerstag im Aufwind.
- Galp und Moeve fusionieren Downstream-Sparten bis 2026.
- "Retailco" und "Industrialco" sollen entstehen.
- Galp-Aktie steigt um 2,41 Prozent, Übernahme möglich.
- Report: Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
Der portugiesische Energiekonzern Galp und das spanische Erdölwirtschaftsunternehmen Moeve teilten am Donnerstag mit, dass sie in Verhandlungen über die Zusammenlegung der Downstream-Aktivitäten stehen, um führende europäische Energie- und Mobilitätsplattformen zu schaffen. Im Rahmen einer unverbindlichen Vereinbarung sollen dabei mit "Retailco" und "Industrialco" zwei führende Energieunternehmen entstehen.
"Retailco" soll 3500 Tankstellen vor allem in Spanien und Portugal betreiben und zu gleichen Teilen den beiden Partnern gehören. "Industrialco" soll die drei Raffinerien der Konzerne umfassen, wobei Moeve die Mehrheit und Galp in etwa 20 Prozent halten soll. Eine mögliche Einigung wird bis Mitte 2026 erwartet.
Hinter Moeve stehen die staatliche Investmentgesellschaft Mubadala aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und der US-Finanzinvestor Carlyle. Das Fördergeschäft von Galp mit Öl und Gas, zu dem auch Beteiligungen an Ölfeldern vor der Küste Namibias gehören, soll nicht Teil der Transaktion sein.
Die Galp-Aktie legte am Donnerstag (13:30 MEZ) um 2,41 Prozent zu. Analysten zufolge könnte der Konzern durch die Abspaltung des Raffineriegeschäfts zu einem attraktiveren Übernahmekandidaten werden. Ein Anteilschein kostet 7,42 Euro.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die GALP Energia SGPS Reg.(B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,71 % und einem Kurs von 14,88EUR auf Tradegate (08. Januar 2026, 13:32 Uhr) gehandelt.