    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGALP Energia SGPS Reg.(B) AktievorwärtsNachrichten zu GALP Energia SGPS Reg.(B)

    Abschluss bis Mitte 2026

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zwei neue Energie-Riesen in Europa: Galp und Moeve vor Mega-Deal

    Galp und Moeve planen die Fusion ihrer Downstream-Sparten. Ein Abschluss soll bis Mitte 2026 erfolgen. Die Galp-Aktie ist am Donnerstag im Aufwind.

    Für Sie zusammengefasst
    Abschluss bis Mitte 2026 - Zwei neue Energie-Riesen in Europa: Galp und Moeve vor Mega-Deal
    Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images

    Der portugiesische Energiekonzern Galp und das spanische Erdölwirtschaftsunternehmen Moeve teilten am Donnerstag mit, dass sie in Verhandlungen über die Zusammenlegung der Downstream-Aktivitäten stehen, um führende europäische Energie- und Mobilitätsplattformen zu schaffen. Im Rahmen einer unverbindlichen Vereinbarung sollen dabei mit "Retailco" und "Industrialco" zwei führende Energieunternehmen entstehen. 

    "Retailco" soll 3500 Tankstellen vor allem in Spanien und Portugal betreiben und zu gleichen Teilen den beiden Partnern gehören. "Industrialco" soll die drei Raffinerien der Konzerne umfassen, wobei Moeve die Mehrheit und Galp in etwa 20 Prozent halten soll. Eine mögliche Einigung wird bis Mitte 2026 erwartet.

    Hinter Moeve stehen die staatliche Investmentgesellschaft Mubadala aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und der US-Finanzinvestor Carlyle. Das Fördergeschäft von Galp mit Öl und Gas, zu dem auch Beteiligungen an Ölfeldern vor der Küste Namibias gehören, soll nicht Teil der Transaktion sein.

    GALP Energia SGPS Reg.(B)

    +1,95 %
    -0,10 %
    -16,91 %
    -14,67 %
    -9,99 %
    +14,80 %
    +55,66 %
    +159,30 %
    ISIN:PTGAL0AM0009WKN:A0LB24

    Die Galp-Aktie legte am Donnerstag (13:30 MEZ) um 2,41 Prozent zu. Analysten zufolge könnte der Konzern durch die Abspaltung des Raffineriegeschäfts zu einem attraktiveren Übernahmekandidaten werden. Ein Anteilschein kostet 7,42 Euro. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die GALP Energia SGPS Reg.(B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,71 % und einem Kurs von 14,88EUR auf Tradegate (08. Januar 2026, 13:32 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Abschluss bis Mitte 2026 Zwei neue Energie-Riesen in Europa: Galp und Moeve vor Mega-Deal Galp und Moeve planen die Fusion ihrer Downstream-Sparten. Ein Abschluss soll bis Mitte 2026 erfolgen. Die Galp-Aktie ist am Donnerstag im Aufwind.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     