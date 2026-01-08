Friedrich stellt Führungsteam der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung vor

BERLIN (dpa-AFX) - Der Berliner Verleger Holger Friedrich hat das Leitungsteam für die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung (OAZ) vorgestellt. Chefredakteur wird Dorian Baganz, der zuvor beim Wochenblatt "Der Freitag" tätig war und dort unter anderem das Wirtschaftsressort leitete, wie der Verlag mitteilte. "Wir wollen das Leitmedium in Ostdeutschland werden", sagte Baganz laut Mitteilung. Die OAZ erscheint ab Februar.

Geplant ist ein digitales Angebot, ein werktägliches E-Paper und eine gedruckte Wochenendausgabe. Die Zeitung erscheint im neu gegründeten Ostdeutschen Verlag, der wie der Berliner Verlag zur Ostdeutschen Medienholding GmbH gehört. Die Publikation will ostdeutsche Perspektiven in den gesamtdeutschen Diskurs einbringen.