    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Friedrich stellt Führungsteam der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung vor

    Für Sie zusammengefasst
    • OAZ hat Dorian Baganz als Chefredakteur benannt.
    • Digitale Angebote und E-Paper ab Februar geplant.
    • Ziel: ostdeutsche Perspektiven im gesamtdeutschen Diskurs.
    Friedrich stellt Führungsteam der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung vor
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Berliner Verleger Holger Friedrich hat das Leitungsteam für die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung (OAZ) vorgestellt. Chefredakteur wird Dorian Baganz, der zuvor beim Wochenblatt "Der Freitag" tätig war und dort unter anderem das Wirtschaftsressort leitete, wie der Verlag mitteilte. "Wir wollen das Leitmedium in Ostdeutschland werden", sagte Baganz laut Mitteilung. Die OAZ erscheint ab Februar.

    Geplant ist ein digitales Angebot, ein werktägliches E-Paper und eine gedruckte Wochenendausgabe. Die Zeitung erscheint im neu gegründeten Ostdeutschen Verlag, der wie der Berliner Verlag zur Ostdeutschen Medienholding GmbH gehört. Die Publikation will ostdeutsche Perspektiven in den gesamtdeutschen Diskurs einbringen.

    Friedrich sagte laut Mitteilung, Baganz sei "der perfekte Übersetzer zwischen beiden Welten". Die Leitung des Ostdeutschen Verlags übernehme Dirk Jehmlich. Er bringe Erfahrung im Aufbau von Medienmarken und der Erschließung neuer Wachstumsbereiche mit.

    Sitz des Ostdeutschen Verlags ist Dresden. Zum Redaktionsteam gehören den Angaben zufolge Nora Domschke und Adrian Schintlmeister, die den Standort Sachsen betreuen. Das Team arbeitet am Aufbau weiterer redaktioneller Strukturen und soll überregional ausgebaut werden. Domschke begann bei der Sächsischen Zeitung, Schintlmeister sammelte journalistische Erfahrungen beim Portal TAG24. Das Team solle kontinuierlich erweitert werden./svv/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Friedrich stellt Führungsteam der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung vor Der Berliner Verleger Holger Friedrich hat das Leitungsteam für die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung (OAZ) vorgestellt. Chefredakteur wird Dorian Baganz, der zuvor beim Wochenblatt "Der Freitag" tätig war und dort unter anderem das Wirtschaftsressort …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     