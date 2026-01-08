DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NORDEX AG auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex von 30 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. John Kim rechnet mit einem starken vierten Quartal des Windturbinenherstellers. Der Auftragseingang dürfte deutlich besser sein als am Markt erwartet, schrieb er am Donnerstag./ajx/ck
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 32,56EUR auf Tradegate (08. Januar 2026, 12:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
