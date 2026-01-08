DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas von 150 auf 185 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Windkraftkonzern dürfte mit einem starken Auftragseingang die Erwartungen übertreffen, schrieb John Kim am Donnerstag in einem Ausblick auf die Zahlen für das vierte Quartal./ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,93 % und einem Kurs von 24,34EUR auf Tradegate (08. Januar 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
