DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RIO TINTO auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rio Tinto von 5300 auf 6200 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Metallpreise und Minenaktien seien stark ins Jahr 2026 gestartet, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Strukturelle Kräfte sollten die Preise weiterhin stützen, vor allem für Kupfer. Der Experte erhöhe seine Schätzungen für die Rohstoffpreise./ajx/ckVeröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 72,37EUR auf Tradegate (08. Januar 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Liam Fitzpatrick

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 53

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



