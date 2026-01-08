    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDaimler Truck Holding AktievorwärtsNachrichten zu Daimler Truck Holding
    GOLDMAN SACHS stuft Daimler Truck auf 'Neutral'

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck von 33 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für Traton und Daimler Truck sehen die Analysten erhebliche Risiken für die Konsensschätzungen in diesem Jahr. Produktionsnachteile in den USA bedeuteten Gegenwind für die Margen, schrieben sie in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Investoren seien sich dieser Gefahren aber bereits bewusst. Volvo hingegen sei ein relativer Nutznießer der Section-232-Zölle in den USA sowie des deutschen Konjunkturpakets für Infrastruktur, von dem Volvo mit Baumaschinen profitiere. Zudem dürfte Volvo mit den Zahlen für das vierte Quartal erneut eine Sonderdividende ankündigen./ajx/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:23 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 39,67EUR auf Tradegate (08. Januar 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 37
    Kursziel alt: 33
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



