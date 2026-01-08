RBC senkt Ziel für EssilorLuxottica auf 320 Euro - 'Outperform'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 271,2 auf Tradegate (08. Januar 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um -0,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,77 %.

Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 126,06 Mrd..

EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 334,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 365,00EUR was eine Bandbreite von -8,09 %/+34,19 % bedeutet.