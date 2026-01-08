ANALYSE-FLASH
RBC senkt Ziel für EssilorLuxottica auf 320 Euro - 'Outperform'
- RBC senkt Kursziel für EssilorLuxottica auf 320 Euro.
- Einstufung bleibt trotz Senkung auf "Outperform".
- Ergebnisprognosen für 2025-2027 wurden reduziert.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 340 auf 320 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Um den Verwässerungseffekt des noch im Aufbau befindlichen Geschäfts mit smarten Brillen insbesondere auf die Bruttomargen besser widerzuspiegeln, habe er seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 reduziert, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:50 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:45 / EST
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 271,2 auf Tradegate (08. Januar 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um -0,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,77 %.
Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 126,06 Mrd..
EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 334,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 365,00EUR was eine Bandbreite von -8,09 %/+34,19 % bedeutet.
