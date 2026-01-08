AIXTRON Aktie - Kurs auf Talfahrt - 08.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die AIXTRON Aktie. Mit einer Performance von -3,91 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der AIXTRON Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,16 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 20,035€, mit einem Minus von -3,91 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die AIXTRON-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +43,17 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +20,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,37 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die AIXTRON um +20,66 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,31 % geändert.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +20,66 % 1 Monat +13,37 % 3 Monate +43,17 % 1 Jahr +32,58 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um AIXTRONs Fundament: erwartete Nachfrage durch neue Halbleiter‑Fabs und 2D‑Materialien, die Maschinenabsatz stützen sollen. Diskutiert werden Analystenkonsens mit Kurszielen um 16–17,25 €, starke kurzfristige Kursanstiege (täglich 5–10%) bei hohem Volumen, Gewinnmitnahmen bei 19–20 € und Unsicherheit zur Nachhaltigkeit der Rallye.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,26 Mrd.EUR € wert.

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.