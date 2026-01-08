    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Seitwärts: EUR/USD notiert bei 1,16785 USD

    Kaum Bewegung: EUR/USD pendelt um 1,16785 USD.

    EUR/USD tritt auf der Stelle. Mit 0,00 % Veränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 1,16785USD.

    EUR/USD Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,60 %
    1 Monat +0,36 %
    3 Monate +0,41 %
    1 Jahr +13,20 %

    Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 10.000USD in EUR/USD gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1,092253USD. Heute steht er bei 1,16785USD. Das Investment wäre auf 10.692,1USD gewachsen – eine Steigerung von +6,92 %.

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu EUR/USD im wallstreetONLINE-Forum ist negativ. Der Kurs hat in den letzten 14 Tagen abgenommen, mit einem Schlusskurs nahe dem Vorwochentief. Widerstände liegen bei 1,1713 und 1,1790, während Unterstützungen bei 1,1608 und 1,1494 zu finden sind. Eine Stabilisierung über 1,1700 könnte kurzfristige Aufwärtstrends bestätigen, während ein Bruch nach unten Druck auf die 200-Tage-Linie ausüben könnte.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber EUR/USD eingestellt.

    Informationen zum US-Dollar

    Der US-Dollar (USD) ist die Leitwährung der Welt und gilt seit seiner Einführung 1785 als globaler Standard. Der Kurs EUR-USD beeinflusst Handel, Rohstoffpreise und Kapitalströme. Schwankungen wirken sich direkt auf Öl, Gas und Exporte aus. Für Investoren, Unternehmen und Verbraucher bleibt der Dollarkurs ein zentraler Faktor internationaler Finanzmärkte.

    Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    EUR/USD

    -0,02 %
    -0,60 %
    +0,36 %
    +0,41 %
    +13,20 %
    +9,78 %
    -4,42 %
    +6,92 %
    +21,12 %
    ISIN:EU0009652759WKN:965275



