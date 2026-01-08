    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Saarstahl bekommt grünes Licht für Übernahme von FNsteel

    Für Sie zusammengefasst
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    VÖLKLINGEN (dpa-AFX) - Saarstahl schließt die Übernahme des niederländischen Langstahlherstellers FNsteel ab. Die Kartellbehörden hätten grünes Licht für den Deal gegeben, teilte Saarstahl in Völklingen mit. Damit konnte demnach die Transaktion offiziell vollzogen werden.

    Nun beginne die nachhaltige Integration von FNsteel in die Saarstahl-Gruppe. Zum Kaufpreis machte das Unternehmen keine Angaben.

    Das Unternehmen mit Sitz in Alblasserdam habe sich vor allem auf die Herstellung von hochwertigen Kaltstauchstählen für Kunden aus der Automobil- und Bauindustrie spezialisiert, hatte Saarstahl zuvor mitgeteilt.

    Mit der Übernahme stärke die Gruppe ihre Marktposition im Bereich Kaltstauchstahl, in dem sie über viel Know-how in der Herstellung und Weiterverarbeitung dieser Spezialstähle verfüge.

    Ende 2023 hat die EU-Kommission der Förderung des gemeinsamen Dekarbonisierungsprojektes "Power4Steel" von Dillinger, Saarstahl und der gemeinsamen Tochter Rogesa Roheisen- und Rohstoffgesellschaft Saar mbH in Höhe von 2,6 Milliarden Euro durch Bund und Land zugestimmt./rtt/DP/jha






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
