Mercosur-Abkommen muss beschlossen werden

NEUBRANDENBURG (dpa-AFX) - Die drei Industrie- und Handelskammern (IHK) in Mecklenburg-Vorpommern hoffen auf einen Abschluss des Freihandelsabkommens zwischen der EU und südamerikanischen Ländern in den nächsten Tagen. Dies wäre ein großer Schritt und ein wichtiges Signal der Europäischen Union als gemeinsame Wirtschaftskraft in die Welt, sagte Krister Hennige, Präsident der IHK Neubrandenburg, die derzeit den Vorsitz der IHK-Landesarbeitsgemeinschaft innehat.

Anders als Landwirte, die in MV gegen das Abkommen protestieren, sieht Hennige vor allem Vorteile durch den Vertrag, über den seit rund 25 Jahren verhandelt wird: "Auch Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern würden von erheblichen Zollsenkungen und neuen Marktchancen profitieren." Die notwendige mehrheitliche Zustimmung in der EU werde für Freitag in Brüssel erwartet, die Vertragsunterzeichnung für den 12. Januar in Paraguay.