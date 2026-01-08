BARCLAYS stuft Evonik auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Evonik auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Seine Prognosen für den operativen Gewinn (Ebitda) für 2026 habe er gesenkt, schrieb Anil Shenoy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies liege unter anderem an den niedrigeren Methionin-Preisen. Das Management des Chemieunternehmens dürfte einen konservativen Ausblick geben./rob/mf/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 14:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,93 % und einem Kurs von 12,93EUR auf Tradegate (08. Januar 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Anil Shenoy

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 16,00 € , was eine Steigerung von +23,27% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer