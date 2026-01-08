Shell leidet unter sinkenden Ölpreisen - Aktie schwach
- Shell spürt Rückgang der Ölpreise Ende 2023.
- Ergebnisse im Q4 2023 voraussichtlich deutlich niedriger.
- Aktienkurs fiel um 2,5 Prozent an der Börse.
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Energiekonzern Shell hat Ende des vergangenen Jahres einen deutlichen Rückgang der Ölpreise zu spüren bekommen. Die Ergebnisse aus dem Ölgeschäfts würden in den letzten drei Monaten des Jahres voraussichtlich deutlich niedriger ausfallen als im Vorquartal, trotz einer höheren Fördermenge, teilte Shell am Donnerstag in einem Zwischenbericht mit.
Die Fördermenge habe im vierten Quartal 2025 voraussichtlich zwischen 1,84 und 1,94 Millionen Barrel-Öläquivalent pro Tag gelegen, teilte der Konzern weiter mit. Dies ist eine in der Energieindustrie gebräuchliche Maßeinheit, um die Energiemenge verschiedener fossiler Brennstoffe (wie Öl, Gas, Flüssiggas) vergleichbar zu machen. Im dritten Quartal hatte die Produktion 1,83 Millionen Barrel betragen.
Die Aktie gab an der Börse in London deutlich nach, um rund 2,5 Prozent. Die finalen Zahlen zu der genannten Geschäftsentwicklung sollen am 5. Februar folgen./err/jkr/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,43 % und einem Kurs von 29,98 auf Tradegate (08. Januar 2026, 13:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um -1,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,63 %.
Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 170,49 Mrd..
Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4405. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,25GBP. Von den letzten 8 Analysten der Shell Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 3.600,00GBP was eine Bandbreite von +0,35 %/+11.942,15 % bedeutet.
shell profitiert davon....sie sind auch einer der wenigen die das recht schon haben gas aus venzuelanischen gewässern zu fördern.
US grants license for Shell, Trinidad to develop Venezuelan gas field, official says
Sehe ich auch so... 👍... und habe in letzter Zeit in dem Sektor zugekauft, allerdings bisher nur BP und Petrobras, die finde ich noch interessanter... paar Shell werde ich mir wohl aber auch noch ins Depot legen... 🤔
Abwarten. Bei Öl muss man sich aktuell gedulden, da der Preis bewusst niedrig gehalten wird. Ein hoher Ölpreis ist pures Gift für verschuldete Länder. Irgendwann platzt der knoten, denn Rohstoffe lassen sich nicht aus dem nichts erzeugen. Bild: //img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif