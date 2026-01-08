Shell leidet unter sinkenden Ölpreisen - Aktie schwach

Die Aktie gab an der Börse in London deutlich nach, um rund 2,5 Prozent. Die finalen Zahlen zu der genannten Geschäftsentwicklung sollen am 5. Februar folgen./err/jkr/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,43 % und einem Kurs von 29,98 auf Tradegate (08. Januar 2026, 13:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um -1,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,63 %.

Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 170,49 Mrd..

Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4405. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,25GBP. Von den letzten 8 Analysten der Shell Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 3.600,00GBP was eine Bandbreite von +0,35 %/+11.942,15 % bedeutet.