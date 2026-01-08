BARCLAYS stuft Shell (neu) auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Der Zwischenbericht des Ölkonzerns habe leicht negativ überrascht, schrieb Lydia Rainforth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ergebnisschätzungen sänken etwas aus steuerlichen Gründen. Operativ sei außer dem Chemie-Geschäft aber alles im Lot, weshalb sich an der grundsätzlichen Einschätzung nichts ändere./mf/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 08:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 08:38 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,43 % und einem Kurs von 29,98EUR auf Tradegate (08. Januar 2026, 13:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Lydia Rainforth

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

