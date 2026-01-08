JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 53,50 Euro belassen. Mit dem vierten Quartal dürfte der Logistiker das Jahr 2025 solide zu Ende gebracht haben, wenngleich das Schlussquartal kein Wachstum beim operativen Ergebnis (Ebit) gebracht haben sollte, schrieb Alexia Dogani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Chance/Risiko-Verhältnis der DHL-Aktie sieht sie als günstig an./rob/ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 47,70EUR auf Tradegate (08. Januar 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Alexia Dogani

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 53,50

Kursziel alt: 53,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

