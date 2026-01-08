    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMilitary Metals Registered AktievorwärtsNachrichten zu Military Metals Registered
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Military Metals meldet Rückkauf der 1%igen Royalty auf sein Portfolio in der Slowakei

    Military Metals meldet Rückkauf der 1%igen Royalty auf sein Portfolio in der Slowakei
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia – 8. Januar 2026 / IRW-Press / Military Metals Corp. (CSE: MILI) (FWB: QN90) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es sein Rückkaufrecht ausgeübt hat, um die 1%ige Net Smelter Royalty („NSR“), mit der sein slowakisches Portfolio belegt ist, zu tilgen. Die 1%ige NSR umfasste drei Mineralprojekte: das Antimon-Gold-Vorzeigeprojekt Trojarová, das Antimon-Gold-Projekt Tiennesgrund und das Zinnprojekt Medvedi Potok. Alle drei Projekte sind nun royaltyfrei, was den strategischen Wert des Portfolios stärkt.

     

    Scott Eldridge, Chief Executive Officer des Unternehmens, erklärt: „Wir sind mit dem Rückkauf der NSR für unsere slowakischen Projekte, zu denen auch unser Antimon-Gold-Vorzeigeprojekt Trojarova zählt, sehr zufrieden. Diese strategische Übernahme beseitigt die Verpflichtung zur Entrichtung zukünftiger Royalties und soll Military Metals mehr finanzielle Flexibilität beim weiteren Ausbau seiner Konzessionsgebiete verschaffen. Da uns nun die ersten Bohrergebnisse aus Trojarova vorliegen und die Mineralressourcenschätzung voraussichtlich noch in diesem Quartal abgeschlossen wird, halten wir den Zeitpunkt für günstig, unsere Eigentumsverhältnisse zu konsolidieren. Wir freuen uns schon auf die Fortsetzung unserer Explorationsaktivitäten und werden die Aktionäre über die weiteren Schritte im Rahmen der Erschließung des Gesamtpotenzials dieses spannenden Projekts auf dem Laufenden halten.“

     

    Die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens hat den Rückkauf der NSR gemäß den Bedingungen einer von dieser Tochtergesellschaft im Vorfeld abgeschlossenen Aktienkaufvereinbarung ausgeübt. Die Unternehmensführung und das Board of Directors des Unternehmens haben festgestellt, dass der Abschluss des NSR-Rückkaufs und die daraus resultierende Tilgung der 1%igen NSR sowohl für die Aktionäre des Unternehmens als auch für die Wirtschaftlichkeit der entsprechenden Projekte des Unternehmens von Vorteil sind. Als Gegenleistung für den Rückkauf der NSR ist eine einmalige Barzahlung in Höhe von 162.800 CAD zu leisten (die „Barzahlung“). Es fallen keine weiteren Lizenzgebühren (Royalties) für die Mineralprojekte des Unternehmens in der Slowakei an.

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Military Metals meldet Rückkauf der 1%igen Royalty auf sein Portfolio in der Slowakei Vancouver, British Columbia – 8. Januar 2026 / IRW-Press / Military Metals Corp. (CSE: MILI) (FWB: QN90) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es sein Rückkaufrecht ausgeübt hat, um die 1%ige Net Smelter Royalty („NSR“), mit der sein …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     