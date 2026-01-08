Military Metals meldet Rückkauf der 1%igen Royalty auf sein Portfolio in der Slowakei

Vancouver, British Columbia – 8. Januar 2026 / IRW-Press / Military Metals Corp. (CSE: MILI) (FWB: QN90) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es sein Rückkaufrecht ausgeübt hat, um die 1%ige Net Smelter Royalty („NSR“), mit der sein slowakisches Portfolio belegt ist, zu tilgen. Die 1%ige NSR umfasste drei Mineralprojekte: das Antimon-Gold-Vorzeigeprojekt Trojarová, das Antimon-Gold-Projekt Tiennesgrund und das Zinnprojekt Medvedi Potok. Alle drei Projekte sind nun royaltyfrei, was den strategischen Wert des Portfolios stärkt.

Scott Eldridge, Chief Executive Officer des Unternehmens, erklärt: „Wir sind mit dem Rückkauf der NSR für unsere slowakischen Projekte, zu denen auch unser Antimon-Gold-Vorzeigeprojekt Trojarova zählt, sehr zufrieden. Diese strategische Übernahme beseitigt die Verpflichtung zur Entrichtung zukünftiger Royalties und soll Military Metals mehr finanzielle Flexibilität beim weiteren Ausbau seiner Konzessionsgebiete verschaffen. Da uns nun die ersten Bohrergebnisse aus Trojarova vorliegen und die Mineralressourcenschätzung voraussichtlich noch in diesem Quartal abgeschlossen wird, halten wir den Zeitpunkt für günstig, unsere Eigentumsverhältnisse zu konsolidieren. Wir freuen uns schon auf die Fortsetzung unserer Explorationsaktivitäten und werden die Aktionäre über die weiteren Schritte im Rahmen der Erschließung des Gesamtpotenzials dieses spannenden Projekts auf dem Laufenden halten.“

Die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens hat den Rückkauf der NSR gemäß den Bedingungen einer von dieser Tochtergesellschaft im Vorfeld abgeschlossenen Aktienkaufvereinbarung ausgeübt. Die Unternehmensführung und das Board of Directors des Unternehmens haben festgestellt, dass der Abschluss des NSR-Rückkaufs und die daraus resultierende Tilgung der 1%igen NSR sowohl für die Aktionäre des Unternehmens als auch für die Wirtschaftlichkeit der entsprechenden Projekte des Unternehmens von Vorteil sind. Als Gegenleistung für den Rückkauf der NSR ist eine einmalige Barzahlung in Höhe von 162.800 CAD zu leisten (die „Barzahlung“). Es fallen keine weiteren Lizenzgebühren (Royalties) für die Mineralprojekte des Unternehmens in der Slowakei an.