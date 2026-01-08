BERNSTEIN RESEARCH stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach einem Bloomberg-Bericht über Übernahmepläne für den US-Shampoo-Hersteller Olaplex auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Henkel sollte zunächst lieber die eigenen Probleme richten, bevor Zukäufe wieder Thema werden, empfahl Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das problembehaftete Geschäft von Olaplex könnte - sofern keine Trendwende bei Olaplex gelinge - das ohnehin schon triste Wachstumprofil von Henkel weiter verwässern./mis/edh
