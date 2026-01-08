ROUNDUP
Mutares kauft Sabic-Bereich - Verkauf des Fassadenspezialisten Kalzip
- Mutares plant Übernahme im Spezialchemie-Sektor.
- Verkauf von Kalzip an Tremco Construction Products.
- Größte Transaktion in Mutares' Geschichte anvisiert.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares will ihr Spezialchemie- und Materialgeschäft durch eine Übernahme ausbauen. Zudem teilte Mutares am Donnerstag den Verkauf des Portfoliounternehmens Kalzip mit. Nach zunächst moderaten Kursgewinnen notierte die Aktie zuletzt ein Prozent im Minus. In den vergangenen zwölf Monaten hat sie aber ein Viertel an Wert gewonnen.
Das im SDax gelistete Münchener Unternehmen will vom saudi-arabischen Chemie- und Metallkonzern Sabic den Geschäftsbereich Engineering Thermoplastics (ETP) in Amerika und Europa übernehmen. Der Unternehmenswert der Geschäfte liege bei 450 Millionen US-Dollar (rund 384 Mio Euro), teilte Mutares mit. Die Transaktion soll im zweiten Halbjahr abgeschlossen sein.
Der Umsatz des Zielobjekts liegt den Mutares-Angaben zufolge bei 2,5 Milliarden Dollar. Damit wäre der Kauf gemessen am Erlös die größte Transaktion in der Geschichte von Mutares. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und kam zuletzt auf einen Börsenwert von rund 670 Millionen Euro.
Zudem hat Mutares eine Vereinbarung zum Verkauf der Portfoliogesellschaft Kalzip an die Tremco Construction Products Group unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion inklusive der Kaufpreiszahlung wird für das zweite Quartal erwartet. Finanzielle Details nannte Mutares nicht. Im vergangenen Jahr setzte der Anbieter von Aluminium-Dach- und Fassadensystemen mit gut 180 Mitarbeitern rund 75 Millionen Euro um./err/mis/jha/
um ihr europäisches Petrochemicals (EP) -Geschäft an AEQUITA und ihr Engineering Thermoplastics (ETP)-Geschäft in Amerika und Europa an MUTARES zu veräußern, für einen Gesamtunternehmenswert von $ 950 Millionen.
Kauf von mall.hr und mimovrste.com
- Die Qualität der Plattformen entsprach wohl nicht den Erwartungen von Allegro und auch das Einkaufsverhalten der Menschen aus den neuen Ländern unterschied sich von dem, der bisherigen Kunden in Polen. So seien etwa Tschechen konservativer und würden ihre Gewohnheiten viel langsamer anpassen als jene Kunden in Polen
- Es wurden „hunderte Millionen Złoty“ (4 Złoty = 1 Euro) an Integrationskosten investiert. Die Integration gestaltete sich schwieriger als erwartet und gilt bei mall.hr (Kroatien) und mimovrste.com (Slowenien) als gescheitert
- Das Geschäftsmodell wurde und wird von „1P“ (Direktverkauf) auf „3P“ (Betrieb der Plattform mit externen Verkäufern) umgestellt. Dadurch gingen die Umsätze zunächst deutlich zurück
- Die beiden verkauften Plattformen schrieben in den ersten 9 Monaten 2025 einen Verlust von rund 5,7 Mio. Euro
- Die Infrastruktur soll veraltet sein oder nicht passen und damit zu den Verlusten beitragen. Dominik Rożko (Head of Mutares Poland) möchte entsprechend in einer ersten Phase das „IT-Ökosystem“ anpassen
- Weiter plant Dominik Rożko von Mutares mit neuen Partnern in neue Segmente vorzudringen
So bereinigt Allegro sein Portfolio und gibt zunächst die zwei kleinsten und am weitesten von Polen entfernen Plattformen weiter. Es entsteht für Allegro ein Entkonsolidierungsverlust von 56 Mio. Euro.
Würdigungen dieses Zukaufs? Quelle von heute:
Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb von Mimovrste, Mall.hr und dedizierten IT-Ressourcen der Allegro Group
- Marktführendes, technologieorientiertes E-Commerce-Unternehmen mit nachweislicher Erfolgsbilanz
- Plattform-Akquisition zur Stärkung des Segments Goods & Services
- Umsatz von rund EUR 100 Mio.
- Closing voraussichtlich in Q1 2026