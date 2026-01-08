    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsmutares AktievorwärtsNachrichten zu mutares

    Mutares kauft Sabic-Bereich - Verkauf des Fassadenspezialisten Kalzip

    Für Sie zusammengefasst
    • Mutares plant Übernahme im Spezialchemie-Sektor.
    • Verkauf von Kalzip an Tremco Construction Products.
    • Größte Transaktion in Mutares' Geschichte anvisiert.
    ROUNDUP - Mutares kauft Sabic-Bereich - Verkauf des Fassadenspezialisten Kalzip
    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares will ihr Spezialchemie- und Materialgeschäft durch eine Übernahme ausbauen. Zudem teilte Mutares am Donnerstag den Verkauf des Portfoliounternehmens Kalzip mit. Nach zunächst moderaten Kursgewinnen notierte die Aktie zuletzt ein Prozent im Minus. In den vergangenen zwölf Monaten hat sie aber ein Viertel an Wert gewonnen.

    Das im SDax gelistete Münchener Unternehmen will vom saudi-arabischen Chemie- und Metallkonzern Sabic den Geschäftsbereich Engineering Thermoplastics (ETP) in Amerika und Europa übernehmen. Der Unternehmenswert der Geschäfte liege bei 450 Millionen US-Dollar (rund 384 Mio Euro), teilte Mutares mit. Die Transaktion soll im zweiten Halbjahr abgeschlossen sein.

    Der Umsatz des Zielobjekts liegt den Mutares-Angaben zufolge bei 2,5 Milliarden Dollar. Damit wäre der Kauf gemessen am Erlös die größte Transaktion in der Geschichte von Mutares. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und kam zuletzt auf einen Börsenwert von rund 670 Millionen Euro.

    Zudem hat Mutares eine Vereinbarung zum Verkauf der Portfoliogesellschaft Kalzip an die Tremco Construction Products Group unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion inklusive der Kaufpreiszahlung wird für das zweite Quartal erwartet. Finanzielle Details nannte Mutares nicht. Im vergangenen Jahr setzte der Anbieter von Aluminium-Dach- und Fassadensystemen mit gut 180 Mitarbeitern rund 75 Millionen Euro um./err/mis/jha/

    ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie

    Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 17.877 auf Ariva Indikation (08. Januar 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um +7,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 668,62 Mio..

    mutares zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,5500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +16,54 %/+48,03 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Mutares' jüngste Zukäufe (Mimovrste/Mall.hr, Greer Steel) und ihre Bedeutung für Kurs, Bewertung und Fundamentaldaten. Diskutiert werden Umsatzgrößen (u. a. rund €100 Mio. für Mimovrste, Schätzungen 6–20 Mio. USD für Greer), Margenrisiken im E‑Commerce, Buy‑and‑Build‑Synergien, erwartete Exit‑Multiples und eher begrenzte kurzfristige Kurswirkung sowie Profitabilitätskennzahlen pro Mitarbeiter.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber mutares eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
