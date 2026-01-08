Mutares kauft Sabic-Bereich - Verkauf des Fassadenspezialisten Kalzip

um ihr europäisches Petrochemicals (EP) -Geschäft an AEQUITA und ihr Engineering Thermoplastics (ETP)-Geschäft in Amerika und Europa an MUTARES zu veräußern, für einen Gesamtunternehmenswert von $ 950 Millionen.





mal zwischen den Zeilen gelesen:





Die Hälfte des Deals/ Bereichs seitens SABIC ging an MUT, die andere Hälfte an AEQUITA. AEQUITA ????









Vorsitzender des Verwaltungsrates:





Axel Greuer ? den " älteren MUT-Investoren sicherlich noch ein Begriff. Mitgründer von MUT; schied 2018 bei MUT aus ( weshalb auch immer ).

Gründete dann die AEQUITA SE & Co. KGaA. Macht daselbe wie MUT, nur eben NICHT börsengehandelt, sondern " echte " PE.

AEQUITA SE & Co. KGaA. ( Aktueller Stand (Dezember 2025/Januar 2026): Mehr als 6 Milliarden Euro Jahresumsatz mit über 19.000 Mitarbeitern in 11 Tochtergesellschaften.)

Die Beteiligungsliste/-bereiche ähnelt sehr stark der von MUT. ( klar, Greuer und Laik sind " Brüder im Geiste " oder " wart, dir zeig ich´s 😡? )





ergo: wenn zwei im selben Teich fischen, rangeln sie sich um den größten Fisch, und den bekommt, wer den besten ( teuersten ? ) Köder auswirft.

Dann stellt sich die Frage, wieviel muß ich " in den Köder " investieren, damit ich ( evtl. ) den " Fisch an Land ziehe".





Und wenn es mehrere Player gibt, die dieselben Fachleute für ihr Geschäftsmodell benötigen werden diese ( die guten davon ) irgendwann knapp und teuer.





Vielleicht sollten sie doch mal anfangen, das Portfolio ( Sammelsurium ? ) etwas zu bereinigen, brächte Cash und würde eigene Fachpersonalkapazitäten freischaufeln für die größeren Beteiligungen; auch wenn das ROI dann mal nur bei 2,3 oder 4 liegt.





Trotz meinem " Genörgel " Gratulation an das Team von MUT für diesen Deal. 👍👏👏

Aber gut; ist jetzt vielleicht " Meckern auf hohem Niveau ", aber " über den Tellerrand hinausblicken " hat noch nie geschadet.





Wir werden sehen....





Grüßle

Fozzybaer🤗