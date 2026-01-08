Ascend Advanced Therapies – ABL Inc. verstärkt sein Führungsteam weiter, um seine ambitionierte Wachstumsstrategie voranzutreiben

- Die Ernennungen unterstreichen das Engagement von Ascend-ABL für operative Exzellenz, den operativen Betrieb und strategisches Wachstum

- Seiga Ohmine tritt als Chief Commercial Officer, Sharad Dubey als Chief Financial Officer und Patrick Lansky als Senior Vice President of Global Business Development ein

ROCKVILLE, MARYLAND / ACCESS Newswire / 8. Januar 2026 / Ascend Advanced Therapies – ABL Inc. gab heute wichtige Ernennungen in seiner Führungsriege bekannt.

- Dr. Seiga Ohmine tritt als Chief Commercial Officer (CCO) ein.

- Sharad Dubey CA, CPA, tritt als Chief Financial Officer (CFO) ein.

- Patrick Lansky tritt als Senior Vice President of Global Business Development ein.

Diese Ernennungen spiegeln den Fokus von Ascend-ABL auf die Stärkung der wissenschaftlichen Führungsrolle, der operativen Disziplin und der kundenorientierten Umsetzung wider, während das Unternehmen seine Positionierung als vertrauenswürdiger CDMO-Partner für fortschrittliche virale Modalitäten weiter ausbaut.

Alessandra Rispoli, Chief Executive Officer von Ascend-ABL, kommentierte die Ernennungen wie folgt: „Wir machen große Fortschritte bei der Verwirklichung unserer Vision von Ascend-ABL als CDMO, bei dem wissenschaftliche Führungskompetenz auf operative Exzellenz trifft, um Kunden von der Konzeption bis zur Vermarktung zu unterstützen. Mit mehreren hochmodernen Einrichtungen, die die Herstellung fortschrittlicher viraler Modalitäten unterstützen, und neuen kommerziellen Kapazitäten, die 2026 in Betrieb genommen werden, erweitern wir den Umfang und die Komplexität unserer Leistungsfähigkeit. Diese Ernennungen ermöglichen es uns, wachsende Fähigkeiten mit disziplinierter Umsetzung und einem wachstumsorientierten Ansatz zu verbinden, während wir dauerhaften langfristigen Wert für Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre gleichermaßen schaffen.“