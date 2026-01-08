JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'Underweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25,07 Euro belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Lebensmittelhändlers Albertsons wertet Borja Olcese in einer am Donnerstag vorliegenden Studie negativ für Ahold Delhaize. Mit Blick auf die anstehenden Vierteljahreszahlen von Ahold Delhaize gab er daher der Aktie den Status "Negative Catalyst Watch", womit er von eher negativen Nachrichten ausgeht./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,50 % und einem Kurs von 33,09EUR auf Tradegate (08. Januar 2026, 13:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
