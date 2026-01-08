Opodo Deutschland / eDreams ODIGEO erwirkt Urteil gegen Ryanair: ...

- Deutsches Gericht verurteilt Ryanair wegen deutlicher Missachtung einer verbindlichen, im letzten Jahr von eDreams ODIGEO erwirkten einstweiligen Verfügung. - Richter bestätigt, dass Ryanair die Ressourcen zur sofortigen Einhaltung hatte, sich jedoch dagegen entschied und die Anordnung bis heute missachtet. - In einer separaten Entscheidung erklärt das Gericht Ryanairs "nicht erstattungsfähige" Politik und missbräuchliche Gebühren für die Erstattung von Steuern für illegal und ungültig. - Das Urteil ergänzt eine wachsende Liste von Entscheidungen gegen Ryanairs rechtswidriges Verhalten in ganz Europa, die zu historischen Geldstrafen in Italien (EUR255 Mio.) und Spanien (EUR108 Mio.) geführt haben. - eDreams ODIGEO fordert die EU-Behörden auf, die Rechtsstaatlichkeit gegen Ryanairs systematische Verstöße und Nichtbefolgung durchzusetzen.

Ryanair (NASDAQ: RYAAY; Euronext Dublin: RYA) ist vom Landgericht Hamburg wegen seiner Weigerung, gerichtlichen Anordnungen nachzukommen, zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Dies ist ein weiterer Fall, in dem die Fluggesellschaft sich weigert, die Rechtsstaatlichkeit zu respektieren.



In zwei separaten, von eDreams ODIGEO (http://www.edreamsodigeo.com) (im Folgenden "eDO") erwirkten Urteilen hat das deutsche Gericht Ryanair nicht nur wegen Ungehorsams gegenüber Gerichtsentscheidungen bestraft, sondern auch mehrere der zentralen Geschäftspraktiken der Fluggesellschaft für rechtswidrig erklärt.



Ryanairs systematisches Muster der Nichtbefolgung



Das deutsche Gericht verhängte eine Strafe gegen Ryanair wegen Verstoßes gegen eine im Mai 2025 eDO erteilte einstweilige Verfügung. Der Richter urteilte, dass die Fluggesellschaft ohne Rücksicht auf die gegen sie ergangene einstweilige Verfügung handelte, indem sie verbotene Geschäftsbedingungen auf ihrer Website beließ, obwohl sie zur Entfernung derselben angewiesen wurde.

Das Gericht wies Ryanairs Verteidigung, diese Verzögerungen seien "außerhalb ihrer Kontrolle" gewesen, als unbegründet zurück. Es betonte, dass Ryanair als große europäische Fluggesellschaft über die notwendigen Ressourcen verfügt, um Gerichtsentscheidungen sofort zu befolgen, sich jedoch dagegen entschieden hat. Ryanair verstößt gegen diese Anordnung bis heute.



Diese Entscheidung bekräftigt Ryanairs Missachtung der rechtlichen Autorität, ein Trend, der in ganz Europa sichtbar ist. Das Urteil ergeht kurz nachdem Ryanair in anderen Gerichtsbarkeiten Rekordstrafen hinnehmen musste, darunter eine Geldstrafe von 256 Millionen Euro

(https://en.agcm.it/en/media/press-releases/2025/12/A568) in Italien wegen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung und eine Geldstrafe von 108 Millionen Euro (https://www.dsca.gob.es/es/comunicacion/notas-prensa/consumo-san ciona-179-millones-euros-cinco-aerolineas-low-cost-practicas) in Spanien wegen schwerwiegender Verstöße gegen Verbraucherrechte, neben früheren Verurteilungen in Frankreich (https://www.quechoisir.org/actualite-droits-des-passagers-ryanair -lourdement-condamnee-n116314/) unter anderem wegen der Verletzung von EU-Fluggastrechtebestimmungen.



Von entscheidender Bedeutung ist, dass die Feststellung des deutschen Gerichts eines mutwilligen Vorgehens ein spezifisches Muster der Behinderung bestätigt, das die Praktiken der Fluggesellschaft an anderen Standorten widerspiegelt. In Spanien verstößt Ryanair weiterhin eklatant gegen verbindliche Anordnungen des Handelsgerichts Barcelona. Trotz einer beispiellosen formellen Warnung bezüglich potenzieller strafrechtlicher Haftung (https://www.businesswire.com/news/home/20 240923282007/en/Ryanair-Issued-With-Criminal-Warning-Over-Breach-of-Court-Order- to-Cease-Denigrating-eDreams-ODIGEO) wegen Ignorierung früherer einstweiliger Maßnahmen ignoriert die Fluggesellschaft bis heute die gerichtliche Anordnung (h ttps://finance.yahoo.com/news/repeat-offender-ryanair-again-convicted-123000299. html) , ihren unlauteren Wettbewerb einzustellen und verleumderische Falschheiten, die Verbraucher irreführen, zurückzunehmen.

Angesichts dieses systematisch rechtswidrigen Verhaltens fordert eDreams ODIGEO die Behörden in ganz Europa auf, dringend ihrer Pflicht nachzukommen und Verbraucher vor Ryanairs widerspenstigem Verhalten zu schützen.

Gericht entscheidet über Ryanairs rechtswidrige Praktiken

In einer separaten, von eDO erwirkten, substanziellen Entscheidung hat das Hamburger Gericht zentrale Säulen von Ryanairs verbraucherfeindlicher Strategie demontiert:



- Täuschende Zustimmung: Das Gericht urteilte, dass Ryanairs Mechanismus zur Erzwingung der Zustimmung des Nutzers durch einen "Suchen"-Button, der automatisch ein Kästchen zur Zustimmung zu Allgemeinen Geschäftsbedingungen aktiviert, untersagt ist. Das Urteil befand, dass dieses Design Verbraucher täuscht, indem es ihnen vorgaukelt, eine Wahl getroffen zu haben, obwohl dies nicht der Fall ist, und somit die Bedingungen, die Ryanair zur Einschränkung der Passagiere verwendet, für ungültig erklärt.

- Missbräuchliche Beschränkungen der Erstattung: Das Gericht erklärte Ryanairs pauschale "nicht erstattungsfähige" Politik (Klausel 10.1) für ungültig und bestätigte, dass sie illegal sei, da sie dem gesetzlichen Recht widerspreche und Passagiere über ihre Erstattungsansprüche irreführe. - Illegale Gebühren: Die "Verwaltungsgebühr" der Fluggesellschaft für die Bearbeitung von Steuerrückerstattungen wurde ebenfalls für ungültig erklärt. Der Richter urteilte, dass diese Gebühr "unangemessen benachteiligend" sei, da sie oft den Erstattungsbetrag selbst übersteige, was Ryanair effektiv erlaubt, öffentliche Steuern, die dem Kunden zustehen, einzubehalten.

eDreams ODIGEO hat seit langem Bedenken hinsichtlich Ryanairs Verstoß gegen die Erstattungsbestimmungen geäußert und fordert die Behörden auf, die Einhaltung zum Schutz der Verbraucher durchzusetzen.



Guillaume Teissonnière, General Counsel bei eDreams ODIGEO , kommentierte: "Ryanair beginnt das Jahr 2026 mit einem weiteren Gerichtsurteil, das seine eklatante Missachtung des Gesetzes bestätigt. Diese deutschen Entscheidungen sind besonders aufschlussreich, weil sie die Fluggesellschaft nicht nur für ihre rechtswidrigen Praktiken verurteilen, sondern vor allem für ihre böswillige Weigerung, Gerichtsentscheidungen zu befolgen. Die Feststellungen des Richters zeigen einmal mehr Ryanairs vorsätzliches Muster der Obstruktion, das wir in ganz Europa wiederholt sehen.



Es ist inakzeptabel, dass Ryanair weiterhin in Verletzung der geltenden Gesetze in verschiedenen Gerichtsbarkeiten operieren darf. Diese systematische Nichtbefolgung zerstört gleiche Wettbewerbsbedingungen in der Branche und schädigt die Verbraucher jeden einzelnen Tag. Wir fordern die europäischen und nationalen Behörden auf, ein für alle Mal ihrer Pflicht zur Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit nachzukommen. Verbraucher müssen vor diesem widerspenstigen Verhalten geschützt werden; keine Fluggesellschaft sollte berechtigt sein, die Regeln zu umgehen, denen alle anderen folgen müssen."



Pressekontakt:



eDreams ODIGEO D-A-CH

mailto:press.dach@edreamsodigeo.com



