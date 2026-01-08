    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSmartbroker Holding AktievorwärtsNachrichten zu Smartbroker Holding
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Smartbroker Holding AG: Starke Entwicklung 2025

    Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger, Niklas Ripplinger und Cosmin Filker von GBC hat die Smartbroker Holding AG die Unternehmensprognose für das Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) angehoben und erwartet nun einen Konzernumsatz zwischen 65 und 70 Mio. Euro, nach 60 bis 66 Mio. Euro zuvor. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.
    Nach Analystenaussage erwarte das Management zudem ein operatives EBITDA in einer Spanne von minus 1,5 bis plus 1,5 Mio. Euro (zuvor minus 3 bis 0 Mio. Euro). Anlass für diese erneute Anpassung sei insbesondere die deutlich stärker als geplante Trading-Aktivität der Kunden, getragen von einem steigenden Kundenvolumen im Brokerage, kontinuierlichen Produktverbesserungen im SMARTBROKER+, einem attraktiven Gesamtangebot sowie einem zunehmend konstruktiven Kapitalmarktumfeld. Parallel dazu habe sich das Media-Segment spürbar besser als im Vorjahr entwickelt. Auf Basis dieser verbesserten Unternehmensprognose passe das Analystenteam die Schätzungen für das Geschäftsjahr 2025 an und rechne nun mit einem Umsatz von 68,0 Mio. Euro und einem ausgeglichenen operativen EBITDA. Diese Anpassung reflektiere die außergewöhnlich starke operative Dynamik im Brokerage-Segment sowie die erkennbaren Effizienzgewinne im Plattformbetrieb. Die operative Entwicklung des Jahres 2025 bestätige diese Einschätzung. Smartbroker zähle laut GBC mittlerweile über 250.000 Brokerage-Kunden und das verwaltete Kundenvermögen habe per Ende Oktober bei über 14 Mrd. Euro gelegen. In der Folge ermitteln die Analysten auf Basis eines DCF-Modells ein neues Kursziel von 17,60 Euro (zuvor: 17,50 Euro) und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.01.2026, 13:50 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 07.01.2026 um 11:15 Uhr fertiggestellt und am 08.01.2026 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ee0cea237afbeeb09862305f7e058dd9
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die Smartbroker Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 14,25EUR auf Tradegate (08. Januar 2026, 12:57 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Matthias Greiffenberger
    Kursziel: 17,60 EUR



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Researchguide
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Researchguide
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Smartbroker Holding AG: Starke Entwicklung 2025 Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger, Niklas Ripplinger und Cosmin Filker von GBC hat die Smartbroker Holding AG die Unternehmensprognose für das Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) angehoben und erwartet nun einen Konzernumsatz …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     