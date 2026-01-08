Smartbroker Holding AG: Starke Entwicklung 2025

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger, Niklas Ripplinger und Cosmin Filker von GBC hat die Smartbroker Holding AG die Unternehmensprognose für das Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) angehoben und erwartet nun einen Konzernumsatz zwischen 65 und 70 Mio. Euro, nach 60 bis 66 Mio. Euro zuvor. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage erwarte das Management zudem ein operatives EBITDA in einer Spanne von minus 1,5 bis plus 1,5 Mio. Euro (zuvor minus 3 bis 0 Mio. Euro). Anlass für diese erneute Anpassung sei insbesondere die deutlich stärker als geplante Trading-Aktivität der Kunden, getragen von einem steigenden Kundenvolumen im Brokerage, kontinuierlichen Produktverbesserungen im SMARTBROKER+, einem attraktiven Gesamtangebot sowie einem zunehmend konstruktiven Kapitalmarktumfeld. Parallel dazu habe sich das Media-Segment spürbar besser als im Vorjahr entwickelt. Auf Basis dieser verbesserten Unternehmensprognose passe das Analystenteam die Schätzungen für das Geschäftsjahr 2025 an und rechne nun mit einem Umsatz von 68,0 Mio. Euro und einem ausgeglichenen operativen EBITDA. Diese Anpassung reflektiere die außergewöhnlich starke operative Dynamik im Brokerage-Segment sowie die erkennbaren Effizienzgewinne im Plattformbetrieb. Die operative Entwicklung des Jahres 2025 bestätige diese Einschätzung. Smartbroker zähle laut GBC mittlerweile über 250.000 Brokerage-Kunden und das verwaltete Kundenvermögen habe per Ende Oktober bei über 14 Mrd. Euro gelegen. In der Folge ermitteln die Analysten auf Basis eines DCF-Modells ein neues Kursziel von 17,60 Euro (zuvor: 17,50 Euro) und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.01.2026, 13:50 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 07.01.2026 um 11:15 Uhr fertiggestellt und am 08.01.2026 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ee0cea237afbeeb09862305f7e058dd9

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die Smartbroker Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 14,25EUR auf Tradegate (08. Januar 2026, 12:57 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Matthias Greiffenberger

Kursziel: 17,60 EUR

