Voltabox übernimmt KOMITEC electronics – Ausblick auf 2026

Die Voltatron AG übernimmt die KOMITEC electronics GmbH durch eine Sachkapitalerhöhung, bei der neue Aktien ausgegeben werden

Die Transaktion umfasst eine Geldzahlung sowie die Ausgabe von 627.719 neuen Aktien, wobei etwa ein Drittel der Gegenleistung in Aktien besteht

KOMITEC ist ein spezialisierter Anbieter von Electronic Manufacturing Services mit einem Umsatz von 17,5 Mio. Euro im Jahr 2024

Für das Geschäftsjahr 2026 plant der Vorstand einen Konzernumsatz zwischen 47 Mio. und 51 Mio. Euro sowie eine operative Rohertragsmarge von 37 % bis 44 %

Die erwartete EBITDA-Marge (bereinigt) liegt bei 7 % bis 10 %, die EBT-Marge (bereinigt) bei 3 % bis 4 % für 2026

Die Akquisition soll die Kundenbasis erweitern, die Fertigungskapazitäten erhöhen und die Flexibilität in der Produktion verbessern

Der nächste wichtige Termin, Konzernabschluss zum 31. Dezember 2025 - Geschäftsbericht 2025, bei Voltabox ist am 16.04.2026.

Der Kurs von Voltabox lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,0400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,41 % im Plus.






