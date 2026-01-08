    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVoltabox AktievorwärtsNachrichten zu Voltabox
    Voltabox übernimmt KOMITEC electronics – Ausblick auf 2026

    Die Voltatron AG stärkt mit der Übernahme der KOMITEC electronics GmbH ihre Marktposition und setzt auf Wachstum durch Sachkapitalerhöhung und erweiterte Fertigungskapazitäten.

    Voltabox übernimmt KOMITEC electronics – Ausblick auf 2026
    Foto: keBu.Medien - stock.adobe.com
    • Die Voltatron AG übernimmt die KOMITEC electronics GmbH durch eine Sachkapitalerhöhung, bei der neue Aktien ausgegeben werden
    • Die Transaktion umfasst eine Geldzahlung sowie die Ausgabe von 627.719 neuen Aktien, wobei etwa ein Drittel der Gegenleistung in Aktien besteht
    • KOMITEC ist ein spezialisierter Anbieter von Electronic Manufacturing Services mit einem Umsatz von 17,5 Mio. Euro im Jahr 2024
    • Für das Geschäftsjahr 2026 plant der Vorstand einen Konzernumsatz zwischen 47 Mio. und 51 Mio. Euro sowie eine operative Rohertragsmarge von 37 % bis 44 %
    • Die erwartete EBITDA-Marge (bereinigt) liegt bei 7 % bis 10 %, die EBT-Marge (bereinigt) bei 3 % bis 4 % für 2026
    • Die Akquisition soll die Kundenbasis erweitern, die Fertigungskapazitäten erhöhen und die Flexibilität in der Produktion verbessern

    Der nächste wichtige Termin, Konzernabschluss zum 31. Dezember 2025 - Geschäftsbericht 2025, bei Voltabox ist am 16.04.2026.

    Der Kurs von Voltabox lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,0400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,41 % im Plus.


    Voltabox

    +1,61 %
    +15,79 %
    +5,42 %
    +5,20 %
    +362,10 %
    +355,86 %
    +26,98 %
    -81,79 %
    ISIN:DE000A2E4LE9WKN:A2E4LE





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
    Voltabox übernimmt KOMITEC electronics – Ausblick auf 2026 Die Voltatron AG stärkt mit der Übernahme der KOMITEC electronics GmbH ihre Marktposition und setzt auf Wachstum durch Sachkapitalerhöhung und erweiterte Fertigungskapazitäten.
