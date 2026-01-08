Voltabox übernimmt KOMITEC electronics – Ausblick auf 2026
Die Voltatron AG stärkt mit der Übernahme der KOMITEC electronics GmbH ihre Marktposition und setzt auf Wachstum durch Sachkapitalerhöhung und erweiterte Fertigungskapazitäten.
Foto: keBu.Medien - stock.adobe.com
- Die Voltatron AG übernimmt die KOMITEC electronics GmbH durch eine Sachkapitalerhöhung, bei der neue Aktien ausgegeben werden
- Die Transaktion umfasst eine Geldzahlung sowie die Ausgabe von 627.719 neuen Aktien, wobei etwa ein Drittel der Gegenleistung in Aktien besteht
- KOMITEC ist ein spezialisierter Anbieter von Electronic Manufacturing Services mit einem Umsatz von 17,5 Mio. Euro im Jahr 2024
- Für das Geschäftsjahr 2026 plant der Vorstand einen Konzernumsatz zwischen 47 Mio. und 51 Mio. Euro sowie eine operative Rohertragsmarge von 37 % bis 44 %
- Die erwartete EBITDA-Marge (bereinigt) liegt bei 7 % bis 10 %, die EBT-Marge (bereinigt) bei 3 % bis 4 % für 2026
- Die Akquisition soll die Kundenbasis erweitern, die Fertigungskapazitäten erhöhen und die Flexibilität in der Produktion verbessern
Der nächste wichtige Termin, Konzernabschluss zum 31. Dezember 2025 - Geschäftsbericht 2025, bei Voltabox ist am 16.04.2026.
Der Kurs von Voltabox lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,0400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,41 % im
Plus.
+1,61 %
+15,79 %
+5,42 %
+5,20 %
+362,10 %
+355,86 %
+26,98 %
-81,79 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte