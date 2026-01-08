Börsen Update Europa - 08.01. - FTSE Athex 20 stark +3,81 %

Der MDAX steht bei 31.865,40 PKT und verliert bisher -0,49 %. Top-Werte: TKMS +7,31 %, RENK Group +2,80 %, Fraport +2,55 % Flop-Werte: AIXTRON -4,24 %, Carl Zeiss Meditec -3,10 %, Evonik Industries -2,59 %

Der DAX steht aktuell (13:59:50) bei 25.045,50 PKT und fällt um -0,24 %. Top-Werte: Rheinmetall +2,17 %, Fresenius +1,78 %, Bayer +1,59 % Flop-Werte: BMW -3,38 %, Mercedes-Benz Group -2,35 %, Volkswagen (VW) Vz -2,17 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.774,23 PKT und fällt um -0,33 %.

Top-Werte: United Internet +2,07 %, Deutsche Telekom +1,35 %, Draegerwerk +0,76 %

Flop-Werte: AIXTRON -4,24 %, Carl Zeiss Meditec -3,10 %, Jenoptik -1,99 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.899,50 PKT und verliert bisher -0,35 %.

Top-Werte: Rheinmetall +2,17 %, Anheuser-Busch InBev +1,98 %, Bayer +1,59 %

Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -4,10 %, BMW -3,38 %, Schneider Electric -2,96 %

Der ATX steht bei 5.369,47 PKT und verliert bisher -0,73 %.

Top-Werte: DO & CO +1,21 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,73 %, UNIQA Insurance Group +0,58 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -7,53 %, voestalpine -2,42 %, Lenzing -1,85 %

Der SMI steht aktuell (13:59:53) bei 13.297,53 PKT und fällt um -0,16 %.

Top-Werte: Novartis +0,84 %, CIE Financiere Richemont +0,65 %, Givaudan +0,27 %

Flop-Werte: Logitech International -5,80 %, Partners Group Holding -3,80 %, Kuehne + Nagel International -2,24 %

Der CAC 40 steht bei 8.210,83 PKT und verliert bisher -0,35 %.

Top-Werte: Pernod Ricard +1,56 %, BNP Paribas (A) +1,51 %, ORANGE +1,25 %

Flop-Werte: Renault -4,61 %, Compagnie de Saint-Gobain -4,10 %, Schneider Electric -2,96 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:58:26) bei 2.934,37 PKT und fällt um -0,77 %.

Top-Werte: AstraZeneca +0,99 %, Tele2 (B) +0,58 %, Telia Company +0,55 %

Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -4,07 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -3,78 %, Getinge (B) -2,62 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:23) bei 5.450,00 PKT und steigt um +3,81 %.

Top-Werte: Coca-Cola HBC +4,80 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,99 %, Viohalco +0,76 %

Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,53 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,39 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,14 %