    Compagnie de Saint-Gobain Aktienkurs sinkt weiter - -4,10 % - 08.01.2026

    Am 08.01.2026 ist die Compagnie de Saint-Gobain Aktie, bisher, um -4,10 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Compagnie de Saint-Gobain Aktie.

    Foto: JeanLuc Ichard - stock.adobe.com

    Saint-Gobain ist ein globaler Marktführer im Bauwesen, bekannt für innovative und nachhaltige Materialien.

    Compagnie de Saint-Gobain Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 08.01.2026

    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie ist bisher um -4,10 % auf 80,60 gefallen. Das sind -3,45  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,25 %, geht es heute bei der Compagnie de Saint-Gobain Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Compagnie de Saint-Gobain Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -7,22 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,43 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,10 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Compagnie de Saint-Gobain -3,43 % verloren.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,35 % geändert.

    Compagnie de Saint-Gobain Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,43 %
    1 Monat -3,10 %
    3 Monate -7,22 %
    1 Jahr -1,21 %

    Informationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie

    Es gibt 495 Mio. Compagnie de Saint-Gobain Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,95 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 08.01. - FTSE Athex 20 stark +3,81 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Leichte Verluste - Anleger werden vorsichtiger


    Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag leicht nachgegeben. Sie folgten damit mäßigen Vorgaben aus den USA und aus Asien. Der EuroStoxx 50 sank am Mittag um 0,3 Prozent auf 5.905.85 Punkte. Außerhalb des Euroraums ging es ebenfalls leicht nach …

    UBS senkt Saint-Gobain auf 'Sell' und Ziel auf 78 Euro


    Die Schweizer Großbank UBS hat Saint-Gobain von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 92 auf 78 Euro gesenkt. Das Infrastrukturgeschäft in der Europäischen Union (EU) dürfte stärker wachsen als bisher angenommen und das allgemeine …

    Compagnie de Saint-Gobain Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Compagnie de Saint-Gobain Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


