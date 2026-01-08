Pan American Energy gibt einen Überblick über die Arbeiten im Jahr 2025 und stellt die Explorationsstrategie für 2026 vor

8. Januar 2026, Calgary, Alberta / IRW-Press / Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG | OTC: PAANF | FWB: SS6) („Pan American“ oder das „Unternehmen“) freut sich, zum Jahresende eine Zusammenfassung der Explorationsaktivitäten im Jahr 2025 sowie einen Ausblick auf die geplanten technischen Arbeiten und die Explorationsprioritäten für 2026 bereitzustellen. Der Schwerpunkt lag im vergangenen Jahr im gesamten Portfolio darauf, ein vollständigeres Verständnis jedes einzelnen Projekts aufzubauen und das verfügbare Datenmaterial in praktische Explorationspläne umzusetzen. Pan American beabsichtigt dieses Jahr, die systematischen technischen Arbeiten fortzusetzen, um das Vertrauen in die Zielgebiete zu stärken, und bei der Erarbeitung von Programmen in Anbetracht sich fortentwickelnder Interpretationen, Überlegungen in Bezug auf Genehmigungsverfahren und des verfügbaren Kapitals Flexibilität beizubehalten.

Das Projekt Tharsis

Pan American erwarb das Projekt Tharsis im Jahr 2025. Tharsis umfasst einen Karbonatit-Alkali-Komplex in den kanadischen Northwest Territories, der Potenzial für die Auffindung von Seltenerdmetall-(„REE“) und Niobmineralisierung aufweist. Die Explorationsaktivitäten im vergangenen Jahr waren darauf ausgerichtet, das Verständnis der topografischen und geophysikalischen Gegebenheiten des Projektgeländes zu verbessern, um eine für die Ermittlung von Bohrzielen kohärente Interpretation erarbeiten zu können. Die Feldarbeiten bei Tharsis beinhalteten magnetische Erfassungen und Probenahmen bei Ausbissen sowie die Erhebung bathymetrischer Daten über Squalus Lake zur Messung der Tiefe der Wassersäule, was zur Ausrichtung zukünftiger Bohrungen beitragen soll. Zu Beginn von 2026 will sich Pan American auf die Zusammenführung der Datensätze konzentrieren, um eine konsolidierte geologische Interpretation zu erarbeiten, die das Vertrauen in den lithologischen Rahmen des Projekts stärken soll. Das Unternehmen sondiert auch die Möglichkeit, in diesem Winter ein Bohrprogramm bei Tharsis durchzuführen, in dessen Rahmen die vorrangigen Zielgebiete erprobt und das Geomodell weiter verfeinert werden soll. Zusätzliche anschließende Aktivitäten im Sommer könnten gezielte Kartierungen und Probenahmen, projektweite geophysikalische Messungen und andere Arbeitsprogramme umfassen, die der Verbesserung der Bohrbereitschaft im Laufe der Zeit dienen sollen.