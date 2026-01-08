JPMORGAN stuft VINCI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci auf "Neutral" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Zur drohenden Zusatzsteuer in Frankreich und der Transportsteuer für lange Strecken lasse sich derzeit noch nicht viel sagen, schrieb Elodie Rall am Mittwoch nach einem Gespräch mit dem IR-Chef Gregoire Thibault des Mautstraßen- und Flughafenbetreibers./rob/ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 123,9EUR auf Tradegate (08. Januar 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 133

Kursziel alt: 133

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



