Dax zwischen Wirtschaftshoffnung und geopolitischen Risiken

"Geopolitisch bleibt die Lage angespannt, an den Finanzmärkten jedoch herrscht demonstrative Gelassenheit", bringen es die Experten des Börsendienstes Index-Radar auf den Punkt. Während politische Risiken Schlagzeilen füllten, kletterten die Indizes auf Bestmarken. "Drei Kräfte treiben unserer Meinung nach die Kauflaune - Technologie, Rüstung und ein Ölmarkt, der, um die Ecke gedacht, der Geldpolitik mehr Möglichkeiten bietet."

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gute Stimmung am deutschen und europäischen Aktienmarkt: Gleich zum Start ins neue Jahr gelangen dem Dax und seinem Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 Sprünge auf Rekordhochs; der Dax notierte erstmals über der Marke von 25.000 Punkten. Der starke Lauf des Vorjahres - Dax plus 23 Prozent, EuroStoxx plus 18 Prozent - scheint sich nahtlos fortzusetzen. Investoren setzen auf eine Belebung der deutschen und damit auch der europäischen Wirtschaft. Ganz ohne Rückenwind aus Übersee wird es aber nicht gehen. Und genau darin liegen mögliche Stolpersteine. Auch sollten Anleger mögliche negative Überraschungen durch die politischen Krisenherde weltweit nicht ausblenden.

Denn: sollte die in großen Teilen darniederliegende Ölindustrie des südamerikanischen Staates Venezuela wiederbelebt werden, könnten die Ölpreise weiter sinken. Das könnte auch die Inflation verringern, da Öl der Grundstoff für viele Produkte ist. Notenbanken wie die US-amerikanische Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) hätten somit mehr Spielraum für weitere Zinssenkungen.

Mit Blick auf die USA rechnen Experten für den Jahresverlauf ohnehin mit weiteren Zinssenkungen, während die EZB vorerst am Ziel sein sollte. Die eher niedrigen Zinsen, mit denen die Eurozone in das mit Konjunkturhoffnungen verbundene Jahr 2026 geht, kommen der öffentlichen Hand und Unternehmen zugute.

Eine Schlüsselrolle spielt in diesem Umfeld die Wirtschaftspolitik der deutschen Bundesregierung, erklärt Robin Winkler, Chefvolkswirt Deutschland bei Deutsche Bank Research. "Die Zinssenkungen der EZB sind abgeschlossen und die Geldpolitik wird keine zusätzlichen expansiven Impulse mehr setzen. Das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität muss zielgerichtet eingesetzt werden, um langfristige Wachstumseffekte zu erzielen." Gleichwohl sei nach Jahren der Stagnation 2026 eine Erholung der deutschen Wirtschaft in Sicht.

In das gleiche Horn stößt Aktienmarktstratege Mislav Matejka von der Bank JPMorgan. Nach der Atempause an Europas Börsen zum Jahresende 2025 hin, blickt er positiv auf das erste Halbjahr. Die deutschen Konjunkturstimuli dürften zunehmend Wirkung zeigen. Nicht auf dem Schirm habe manch ein Investor zudem Zweitrundeneffekte einer Belebung der chinesischen Wirtschaft für europäische Unternehmen, von denen nicht nur die Bergbaukonzerne profitieren dürften.

Für Rückenwind könnte auch ein Waffenstillstand in Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine sorgen, so Matejka weiter. Ein solcher Weg hin zu einem Ende des Krieges würde die Energiepreise sinken lassen und die allgemeine Stimmung für Aktien verbessern. Viele Experten verweisen in diesem Zusammenhang auf einen Wiederaufbau der zerstörten ukrainischen Infrastruktur und vieler Städte und Dörfer. Bauunternehmen, Hersteller von Baustoffen und Energietechnik etwa wären Nutznießer.

Chefvolkswirt Ulrich Kater von der Dekabank gibt sich denn auch grundsätzlich zuversichtlich, mahnt aber auch, die Risiken nicht auszublenden. Der aktuelle Umbau der Weltwirtschaft setzte enorme Investitionen in Gang. "Das reicht von den staatlichen Infrastrukturprogrammen bis hin zum neuen weltweiten Technologiewettlauf um die beste Künstliche Intelligenz (KI)." Das erzeuge Innovationen, Wachstum und höhere Unternehmensgewinne, "die neuen geopolitischen Rivalitäten können aber andererseits auch schnell zu Stolpersteinen für die Weltwirtschaft werden."

Dabei reicht die Liste der Risiken laut Kater von weiteren militärischen Konflikten bis zu einer ausufernden Kreditvergabe an Technologiefirmen. "Sollte eines dieser Risiken wirklich wieder einmal die Lieferketten oder die Nachfrage der Konsumenten unterbrechen, werden Aktienmärkte auch wieder nach unten schwanken."

Wie anfällig die globalen Lieferketten sind, hatte erst unlängst der Streit um die Versorgung mit Seltenen Erden gezeigt. China nutzt seine dominierende Stellung beim Abbau dieser für moderne Technologien wichtigen Rohstoffe in den Handelsstreitigkeiten mit den USA und der EU immer wieder als Druckmittel. Und auch die US-Zollpolitik unter Präsident Donald Trump dürfte erratisch bleiben.

Zudem könnte China die Gangart in puncto Taiwan verschärfen, was zu einer Eskalation des Konfliktes mit den USA führen würde. Dann wären auch für europäische Unternehmen globale Lieferketten bedroht. So hatte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in seiner Neujahrsansprache den Anspruch auf eine Wiedervereinigung mit Taiwan bekräftigt.

Für Unruhe sorgt zudem auch die USA mit den von Trump angemeldeten Besitzansprüchen für die rohstoffreiche und zu Dänemark gehörende Arktisinsel Grönland. Die EU sowie zahlreiche europäische Staaten kritisieren das Ansinnen der US-Regierung. Trump hatte zeitweise von einem Kauf Grönlands gesprochen, aber auch den Einsatz des US-Militärs nicht ausgeschlossen.

Bei allem Optimismus in Sachen Künstliche Intelligenz (KI), Robotik und Umbau der Weltwirtschaft sollten Anleger sich also auch 2026 auf größere Schwankungen am Aktienmarkt einstellen. Alles in allem sind Experten in Summe aber zuversichtlich für das laufende Jahr. Laut aktuellen Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg sehen die Strategen großer Banken und Investmenthäuser den Dax Ende 2026 im Durchschnitt bei 26.350 Punkten, für den marktbreiten Stoxx Europe 600 liegt der Mittelwert bei 620 Punkten. Das wären - ausgehend von den aktuellen Ständen - Zuwächse von rund fünf Prozent beziehungsweise rund drei Prozent./mis/ck/zb

--- Von Michael Schilling, dpa-AFX ---






