JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Richard Vosser rechnet mit einem soliden vierten Quartal des Pharmakonzerns. Die 2026er-Prognose der Franzosen dürfte aber bei stärkerem Gegenwind von der Währungsseite sinkende Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie implizieren, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 22:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 83,13EUR auf Tradegate (08. Januar 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

