JEFFERIES stuft SAINT GOBAIN auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Glynis Johnson hob ihre Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) im vierten Quartal leicht an. Wichtiger für den Aktienkurs sei aber der Ausblick des Baustoffkonzerns auf 2026. Zuversicht für die Margen im US-Geschäft sei hier zentral, schrieb sie am Donnerstag./rob/ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 06:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 06:47 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,23 % und einem Kurs von 80,54EUR auf Tradegate (08. Januar 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.