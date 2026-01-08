BERENBERG stuft Grenke auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen zum Neugeschäft im abgelaufenen Jahr 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Das gesamte Neuleasingvolumen habe sich auf 3,3 Milliarden Euro belaufen und liege damit genau in der Mitte der Zielspanne und leicht unter seiner Schätzung, schrieb Marius Fuhrberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob zugleich das solide Wachstum in den meisten Regionen des IT-Leasinganbieters hervor./ck/rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 15,58EUR auf Tradegate (08. Januar 2026, 13:37 Uhr) gehandelt.