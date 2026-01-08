    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZurich Insurance Group AktievorwärtsNachrichten zu Zurich Insurance Group
    BERENBERG stuft Zurich Insurance Group auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zurich auf "Buy" mit einem Kursziel von 642 Franken belassen. Die Aktie des Versicherers sei 2025 im Vergleich zu Wettbewerbern eher schwach gelaufen, schrieb Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er begründete dies mit dem Fokus der Anleger auf die Erholung von Margen und Wachstum im Nicht-Leben-Bereich des Privatkundengeschäfts, wo Konkurrenten wie Allianz und Generali stärker aufgestellt seien. Die Aussichten für Zurich im Jahr 2026 seien aber besser als aktuell vom Markt erwartet, was sich in einer stärkeren Dividendenerhöhung widerspiegeln sollte, als die Konsensschätzung impliziere./ck/rob/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:11 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 630,1EUR auf Lang & Schwarz (08. Januar 2026, 14:20 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Michael Huttner
    Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 642
    Kursziel alt: 642
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


