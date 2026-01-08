    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz
    Allianz verkauft indische Beteiligungen für 2,1 Milliarden Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Allianz verkauft 23% an indischen Beteiligungen für 2,1 Mrd.
    • Verbleibende 3% sollen bis Q2 2026 verkauft werden.
    • Transaktion bringt 1,1 Mrd. Euro Gewinn im Q1.
    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Allianz hat den Verkauf der ersten Tranche von indischen Beteiligungen abgeschlossen. Ein Anteil von 23 Prozent an zwei Sach- und Versicherungs-Gemeinschaftsunternehmen sei für 2,1 Milliarden Euro an die Bajaj Promotor Group gegangen, teilte der Dax -Konzern am Donnerstag mit. Die Veräußerung der verbliebenen Beteiligung von 3 Prozent soll bis zum zweiten Quartal 2026 abgeschlossen sein. Das Geld aus dem Verkauf könnte auch in die neuen Gemeinschaftsunternehmen in Indien fließen, hieß es weiter.

    Die Allianz erwartet laut den Angaben, aus dieser Transaktion einen nicht-operativen Gewinn von rund 1,1 Milliarden Euro im ersten Quartal. Das dürfte einen positiven Effekt von rund fünf Prozentpunkten auf die Solvency-II-Kapitalisierungsquote haben./mis/err/jha/

    ISIN:DE0008404005WKN:840400

     

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 387,3 auf Tradegate (08. Januar 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -2,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,55 %.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
