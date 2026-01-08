Allianz verkauft indische Beteiligungen für 2,1 Milliarden Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 387,3 auf Tradegate (08. Januar 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -2,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,55 %.

Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 149,60 Mrd..

Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 395,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -9,75 %/+11,14 % bedeutet.