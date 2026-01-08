Allianz verkauft indische Beteiligungen für 2,1 Milliarden Euro
- Allianz verkauft 23% an indischen Beteiligungen für 2,1 Mrd.
- Verbleibende 3% sollen bis Q2 2026 verkauft werden.
- Transaktion bringt 1,1 Mrd. Euro Gewinn im Q1.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Allianz hat den Verkauf der ersten Tranche von indischen Beteiligungen abgeschlossen. Ein Anteil von 23 Prozent an zwei Sach- und Versicherungs-Gemeinschaftsunternehmen sei für 2,1 Milliarden Euro an die Bajaj Promotor Group gegangen, teilte der Dax -Konzern am Donnerstag mit. Die Veräußerung der verbliebenen Beteiligung von 3 Prozent soll bis zum zweiten Quartal 2026 abgeschlossen sein. Das Geld aus dem Verkauf könnte auch in die neuen Gemeinschaftsunternehmen in Indien fließen, hieß es weiter.
Die Allianz erwartet laut den Angaben, aus dieser Transaktion einen nicht-operativen Gewinn von rund 1,1 Milliarden Euro im ersten Quartal. Das dürfte einen positiven Effekt von rund fünf Prozentpunkten auf die Solvency-II-Kapitalisierungsquote haben./mis/err/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 387,3 auf Tradegate (08. Januar 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -2,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 149,60 Mrd..
Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 395,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -9,75 %/+11,14 % bedeutet.
