    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Macron

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    USA wenden sich von einigen Verbündeten ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Macron kritisiert USA für Abkehr von Partnern
    • Warnung vor Schwächung Europas durch Großmächte
    • Zusammenarbeit und internationale Regeln gefährdet
    Macron - USA wenden sich von einigen Verbündeten ab
    Foto: Siarhei - 356130783

    PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat den USA vorgeworfen, gewissen Partnern den Rücken zuzukehren. "Die USA sind eine etablierte Macht, die sich aber progressiv von einigen ihrer Verbündeten abwenden und sich von internationalen Regeln lösen, die sie noch vor Kurzem beworben haben", sagte Macron vor französischen Botschafterinnen und Botschaftern in Paris. Als Beispiele nannte er den Handel sowie "Sicherheitselemente".

    Macron sagte: "Wir entwickeln uns in einer Welt der Großmächte mit einer echten Versuchung, sich die Welt aufzuteilen." Was in den letzten Monaten und Tagen geschehen sei, schmälere diese Feststellung nicht. Macron nannte in seinen Ausführungen explizit auch China und Russland. Er mahnte, alle Instanzen, in denen man gemeinsame Fragen klären und zusammenarbeiten könne, würden geschwächt.

    "Es besteht das Risiko, dass unser Europa geschwächt wird, das angesichts dieser Brutalität und dem Gesetz des Stärkeren der letzte Ort sein wird, an dem wir weiterhin die Spielregeln in Erinnerung rufen, die die anderen nicht mehr einhalten", warnte Macron./rbo/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Macron USA wenden sich von einigen Verbündeten ab Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat den USA vorgeworfen, gewissen Partnern den Rücken zuzukehren. "Die USA sind eine etablierte Macht, die sich aber progressiv von einigen ihrer Verbündeten abwenden und sich von internationalen Regeln lösen, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     