Regency Silver erweitert Brekzienziel nach Süden und neigungsaufwärts in Richtung der Silbermine Dios Padre in einem Step-out von 225 m von den früheren Bohrungen

Vancouver, BC – 8. Januar 2026 / IRW-Press / Regency Silver Corp. („Regency Silver“ oder das „Unternehmen“, TSXV-RSMX und OTCQB-RSMXF) freut sich bekannt zu geben, dass Bohrloch REG 25-26 in mehreren Zonen einen breiten, nicht zusammenhängenden Abschnitt von ca. 240 m durchteuft hat, in dem eine durch Sulfid-Spekularit-gestützte Brekzie auftrat (Abbildung 1). Die Brekzienzonen werden von einer Reihe von Quarz-Feldspat-Porphyren kontrolliert und haben eine Größe zwischen 5 und 50 m. Die Brekzien gleichen in ihrer Beschaffenheit der Brekzie, in der die Au-Cu-Ag-Mineralisierung in REG-22-01, REG 23-21 und REG 23-14 lagert, sowie ähnlichen Ag-dominanten Brekzien in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Silberminenprojekt Dios Padre in Sonora, Mexiko. Der Abschnitt befindet sich ca. 150 m neigungsabwärts unter den historischen Grubenbauen der Silbermine Dios Padre und ca. 225 m neigungsaufwärts von Bohrloch REG-25-25. REG 23-21 ergab 38 m mit 7,36 g/t Gold, REG-22-01 ergab 35,8 Meter mit 6,84 g/t Gold, 0,88 % Kupfer und 21,82 g/t Silber, und REG 23-14 ergab 29,4 m mit 6,32 g/t Gold.

Bohrloch REG 25-26 war das letzte Bohrloch des im Jahr 2025 durchgeführten Teils des laufenden Bohrprogramms von Regency, das am 10. Oktober 2025 begonnen hat. Bohrloch REG 25-26 ist das fünfte Bohrloch des Programms, in dem erfolgreich eine Erweiterung der tiefen Brekzie in flacheren Ebenen neigungsaufwärts in Richtung der historischen Silbermine Dios Padre lokalisiert werden konnte.

„Bohrloch REG 25-26 ist eine sehr signifikante Entwicklung für das Projekt Dios Padre. Wir haben die Hypothese aufgestellt, dass sich die tiefer liegende, durch Porphyr kontrollierte Brekzie bis zum alten Minengelände an der Oberfläche erstrecken und fortsetzen dürfte. Dieser Brekzienabschnitt trägt zur Bestätigung unserer Hypothese bei, dass mehrere Porphyr-Gänge mit angrenzenden, durch Sulfid-Spekularit gestützten Brekzien fast genau zwischen der tiefen Brekzie und dem Minengelände liegen“, sagte Mike Tucker, Direktor und leitender Geologe.